Wiener Weltherztag am Freitag im KH Nord

Das neue Spital in Floridsdorf steht kommenden Freitag einen Tag ganz im Zeichen der Herzgesundheit. Neben Vorträgen warten auch Workshops auf die Besucher.

Am kommenden Freitag, den 27. September, findet im Krankenhaus Nord – Klinik Floridsdorf erstmals der Wiener Weltherztag statt. Das neue Spital in Floridsdorf steht dann einen Tag ganz im Zeichen der Herzgesundheit und bietet sowohl FachteilnehmerInnen am Vormittag als auch Besuchern am Nachmittag wertvolle Informationen rund um die Themen Prävention und Behandlung von Herzkrankheiten, denn Herzinfarkt und Schlaganfall sind mit weltweit über 17 Millionen jährlich sterbenden Menschen die häufigsten Todesursachen.Michael Gorlitzer, Herz- und Gefäßchirurg im Krankenhaus Nord – Klinik Floridsdorf hat als wissenschaftlicher Leiter des Herztages die renommiertesten Herzspezialisten dorthin eingeladen.13:00 - 13:30 Eröffnung Publikumstag (Michael Binder, Generaldirektor KAV & Margot Löbl, Direktorin KH Nord)13:30 - 13:50 Der Österreichische Herzfonds (Otmar Pachinger)13:50 - 14:10 Kardiovaskuläre Prävention (Christopher Adlbrecht)14:10 - 14:30 Der Wiener Herzverband (Franz Radl)14:30 - 14:50 Zeichen der Herzinsuffizienz (Thomas Stefenelli)14:50 - 15:10 Herzstillstand - was kann ich tun? (Claudia Machold)15:10 - 15:30 Round Table mit den Referenten15:30 - 15:50 Schlaganfall - welche Möglichkeiten gibt es? (Christoph Baumgartner)15:50 - 16:10 Wenn das Hirn verstopft ist - was kann der Gefäßchirurg? (Michael Gorlitzer)16:10 - 16:30 Interventionelle Gefäßmedizin (Thomas Rand)16:30 - 16:50 Fitness für das Herz (Tatjana Paternostro-Sluga)16:50 - 17:10 Depression und kardiovaskuläre Erkrankung (Michael Ertl)17:10 - 17:30 Round Table mit den Referenten17:30 Schlussbemerkungen und Verabschiedung (Michael Gorlitzer)14:00 - 14:30 Herzensangelegenheit Ernährung (Nina Wallerstorfer)15:30 - 16:00 Reanimation Übung (Die Johanniter)