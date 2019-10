Wiener werfen Möbel im 3. Stock aus dem Fenster

In Wien-Floridsdorf wollte es sich jemand ganz einfach machen: Anstatt das Gerümpel hinunter zu tragen, wurde es einfach aus dem 4. Stock auf die Straße geworfen.

Wer im dritten Obergeschoss wohnt und keinen Lift hat, der kennt das Problem: Möbel zu transportieren wird zur schweißtreibenden Schlepperei. Bewohner in Floridsdorf machten es sich einfacher. Eine-Leserin filmte am Donnerstagnachmittag diese kuriosen Szenen in der O'Brien-Gasse.Statt den Weg über das Stiegenhaus zurückzulegen warf ein Duo seine alten Möbel – darunter ein Bett und ein Sofa – einfach aus dem Fenster auf die Straße.Nachbarn beschwerten sich bald schon lauthals über die Gefährdung und den Lärm – davon ließen sich die Herren allerdings nicht beirren. Dass die Idee des Möbelwerfens nicht besonders schlau war, realisierten sie wohl erst, als die Polizei anrückte und ihre Daten zur Protokoll nahm.