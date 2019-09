Wienerin will mit ihren Lamas eine WG gründen

Tierisches Trio sucht Traumhaus mit Toplage: Tierfreundin Sabine S. muss bis Dezember aus ihrer Wiener Wohnung raus und sucht nach tierlieber Unterkunft.

Verliebt in Lama-Damen

Für die 47-Jährige gestaltet sich die Suche nach einem neuen Zuhause aber recht schwierig: "Ich suche nach einer Unterkunft, in der auch meine zwei Lama-Ladys Platz haben", so die Wienerin im-Gespräch.Vor drei Jahren hat sich die Angestellte in die Lama-Damen "Manolita" und "Dolora" verliebt. "Sie wohnen noch in einem Garten in Niederösterreich, müssen aber auch bald ausziehen."Täglich pendelt Sabine S. aus Wien zu ihren Tieren. "Ich hätte kein Problem damit, außerhalb von Wien zu wohnen. Wichtig ist, dass die Lamas mindestens 1.500 Quadratmeter Fläche zur Verfügung haben. Ich brauche nicht viel Platz. Luxus wäre für mich, mit meinen Babys zusammenzuwohnen."