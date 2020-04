Wienerinnen machen Sandkiste zum Strandplatz

Was nicht passt, wird passend gemacht! Das dachten sich auch diese beiden Damen, die die Sandkiste ihrer Wohnhausanlage kurzerhand zum Strandplatz umfunktionierten.

-Leserin Sandra (30) und ihre Nachbarin Verena (33) sind gerade durch die Corona-Maßnahmen auf Kurzarbeit und genießen die Auszeit zu Hause. Bald geht es für beide wieder zurück an die Arbeit, denn Verena kehrt in den Einzelhandel zurück und Sandra ist ab Samstag wieder als Friseurin im Einsatz.Grund genug, die letzten Sonnenstrahlen vor dem Start in die neue Arbeitswoche nochmals in vollen Zügen zu genießen. Weil sie sich allerdings an die derzeit noch aufrechten Ausgangsbeschränkungen halten, beschlossen sie die Sandkiste in ihrer Wohnhausanlage in Leopoldstadt kurzerhand als Strandplatz zu nutzen – natürlich unter Einhaltung des Sicherheitsabstandes. "Heute hat man uns den neuen Sand angeliefert und den haben wir gleich eingeweiht. Der Sommer in Österreich 2020...", lacht Sandra im-Talk.Am Dienstag erlebten die Österreicher mit bis zu 26 Grad den heißesten Tag der Woche. Doch die frühsommerlichen Temperaturen werden nicht von langer Dauer sein, denn es zeichnet sich sehr bald Erfrischung ab. Bereits am Mittwoch ist mit Regenschauern zu rechnen, die auch am Donnerstag über das Land ziehen werden.