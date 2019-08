Wiens meistgesehener Gemeindebau wird saniert

Gemeindebau am Donaukanal wird renoviert Bild: Kein Anbieter/Helmut Graf

Am Ufer des Donaukanal befindet sich der Georg-Emmerling-Hof. Der Gemeindebau im 2. Bezirk wird modernisiert und erhält neun neue Wohnungen im Dachgeschoss.

Gegenüber des Schwedenplatzes steht der von 1953 bis 1957 errichtete Gemeindebau Georg-Emmerling-Hof, in der Oberen Donaustraße 97-99. "Durch den Ausbau des Dachgeschoßes können wir zusätzlichen leistbaren Wohnraum schaffen, und das mitten im Zentrum unserer Stadt", freut sich Wohnbaustadträtin Kathrin Gaal, die in einer Aussendung die Renovierung ankündigt.



Der Gemeindebau soll in den nächsten zwei Jahren eine umfassende Sanierung erhalten: neue Wärmedämmfassade, neuen Wärme- und Schallschutzfenstern sowie brand- und einbruchshemmenden Wohnungseingangstüren. Der Dachgeschoss wird ausgebaut und um neun Wohnungen erweitert, die Haustechnik wird erneuert.



Die Aufzüge werden modernisiert und in Zukunft bis ins Dachgeschoß fahren, neben der Erneuerung der Steig- und Verteilungsleitungen für Strom, Gas und Wasser werden auch die Fernwärmeleitungen verstärkt und die entsprechenden Anschlüsse vorbereitet, um zukünftig alle Wohnungen ans Fernwärmenetz anschließen zu können.







Neue Dachgeschoßwohnungen in zentraler Lage



"Durch den Ausbau des Dachgeschoßes können wir neun zusätzliche Gemeindewohnungen im Georg-Emmerling-Hof errichten. Wiener Wohnen legt dabei Augenmerk auf eine ansprechende Gestaltung, Terrassen, Parkettböden und praktische Grundrisse gehören damit zur Standardausstattung", erklärt Wiener Wohnen Direktorin Karin Ramser.



Neue Kunst am alten Bau



Der Wiener Gemeindebau ist seit seiner Entstehung eng mit der heimischen Kunstszene verknüpft. Das beweisen im Georg-Emmerling-Hof auch die Plastik "Ziege" von Alois Heidel sowie zwei Natursteinreliefs mit den Titeln "Hafenmotiv" und "Markt" von Ernst Wenzelis.



Nächstes Jahr wird dieser Sammlung ein neues Kunstwerk hinzugefügt: An der Fassade zwischen dem 5. und dem 6. Stock wird im Rahmen der Sanierung ein von KÖR – Kunst im öffentlichen Raum finanziertes Relief der Gruppe Steinbrener/Dempf & Huber angebracht. Damit entsteht ein weithin sichtbarer Blickfänger. Das Relief wird voraussichtlich im Sommer 2020 an der Fassade angebracht und kann nach Abbau des Gerüstes bewundert werden.



Generalsanierung Georg-Emmerling-Hof – die wichtigsten Maßnahmen



Der umfassenden Generalsanierung des denkmalgeschützten Gemeindebaus an der Oberen Donaustraße 97-99 mit 8 Stiegen, 206 Wohnungen und 29 Geschäftslokalen ist ein ausführlicher Planungsprozess vorausgegangen. Die Erneuerungsmaßnahmen umfassen:



• Dachgeschoßausbau mit 9 Wohnungen und einer Gesamtnutzfläche von 442,46 m²



• Anbringen einer Wärmedämmfassade



• Einbau von hochwertigen Wärme- und Schallschutzfenstern



• Einbau von brand- und einbruchshemmenden Wohnungseingangstüren



• Wärmedämmung bei Balkonen und Terrassen sowie im Dachgeschoß und der Kellerdecke



• Bauliche Instandsetzung bzw. Neuherstellung von Dach, Kamin, Regenabfluss, Hauskanal, Eingangsportalen, Steig- und Verteilungsleistungen sowie der kompletten Stiegenhäuser und Gänge



• Modernisierung von 7 Personenaufzügen



• Neuherstellung und Versetzung einer Zentralschließanlage und Gegensprechanlage



• Instandsetzung der 5 Waschküchen



• Einbau von Druckbelüftungsanlagen und Trockensteigleitungen in den Stiegenhäusern, Brandabschottungen und Brandschutztüren



• Neugestaltung der Grünanlagen und des Traufenpflaters sowie Überdachung der Mistplätze (no)