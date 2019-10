Wieso Menschen an dem Ort am ältesten werden

In den sogenannten "Blue Zones" werden die Menschen älter als anderswo. Einer dieser Orte ist die Nicoya-Halbinsel in Costa Rica.

Kein Fitness Center, dafür Gartenarbeit

Costa Rica sticht heraus

In Österreich werden die Menschen im Durchschnitt 80,9 Jahre alt. Dabei werden Frauen deutlich älter: Ihre Lebenserwartung liegt bei 84 Jahren, die der Männer bei 79,3 Jahren. Im internationalen Vergleich ein überaus beachtlicher Wert. Das mag vor allem daran liegen, dass laut einer Studie besonders Österreich zu jenen Ländern gehört, welches die meisten Ärzte, Krankenpfleger und Hebammen im Vergleich zur Einwohnerzahl hat.Doch ein kleiner unscheinbarer Ort im Nordwesten Costa Ricas übertrifft uns bei weitem. Auf der Nicoya-Halbinsel leben etwa 132.000 Einwohner. Und diese werden überdurchschnittlich alt. Dass hier 100 Kerzen auf einer Geburtstagstorte zu finden sind ist nichts unübliches.Das Geheimnis der Bewohner scheint die sogenannte "Blaue Zone" zu sein. Nicoya gehört zu einem von fünf Orten weltweit, in denen die Menschen älter werden als sonst wo. Die vier weiteren Orte sind Okinawa in Japan, Sardinien in Italien, Ikaria in Griechenland und Loma Linda in den USA. Im Jahr 2004 suchten Forscher gemeinsam mit dem US-Magazin "National Geographic" nach den Gründen für die Langlebigkeit.Mittlerweile hat man gleich mehrere Faktoren identifiziert, die wohl zu der hohen Lebenserwartung beitragen. So sind es vor allem alltägliche Rituale, die dazu führen, dass die Menschen älter werden. Dabei geht es zum Beispiel um regelmäßige Bewegung. Gemeint ist damit aber nicht das Fitness Center, sondern körperliche Arbeit wie etwa Gartenarbeit.Außerdem genießen die Menschen in den "Blauen Zonen" ihr Leben mehr als woanders. Hektik ist ein Fremdwort. Lebensfreude ist das Motto. Auch essen die Menschen in den Zonen regionales Essen, allen voran Obst und Gemüse. In Nicoya zum Beispiel werden Lebensmittel wenig bis gar nicht industriell verarbeitet. Zusätzlich ist das Wasser reich an Calcium und Magnesium und schützt damit vor Herzkrankheiten. Und: Spiritualität trägt zu einem ausgeglichenen Leben bei.Eine der wichtigsten Säulen dürfte aber die Familie sein. Besonders in Nicoya fällt auf, dass oft drei bis vier Generationen unter einem Dach wohnen. Das erfüllte Familien-Leben trägt auch zu einem erfüllten Leben bei.Nicht zu vergessen sind auch die günstigen klimatischen Lebensbedingungen. Ein hohes Maß an Sonnenstunden macht natürlich glücklich und lässt einen somit länger leben.Übrigens: Costa Rica und allen voran Nicoya stechen in Zentralamerika heraus. Städte in den Regionen fallen eher in Negativ-Rankings auf. Besonders Ballungszentren werden hier mit Hektik, Lärm und Abgasen verbunden. Costa Rica ist aber bekannt für wunderschöne Strände, riesige Wälder und eine überdurchschnittliche Artenvielfalt.