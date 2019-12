Wilde Schlägerei in Lokal am Wiener Parkring

Im australischen Lokal Billabong am Wiener Parkring flogen am Samstag kurz vor Mitternacht die Fäuste. Die Polizei musste Pfefferspray einsetzen.

Die Polizei wurde am Samstag in das australische Lokal am Wiener Parkring in der Inneren Stadt gerufen, da sich zwei Männer gegenseitig mit Faustschlägen eindeckten.Da trotz Aufforderung der Raufhandel nicht beendet wurde, setzte ein Polizeibeamter einen Sprühstoß mit Pfefferspray gegen die Raufenden.Danach ließen beide Männer – ein 41 Jahre alter Grieche und ein 30 Jahre alter Syrer – voneinander ab und wurden ins Freie gebracht. Der 41-Jährige wurde festgenommen, er war auch gegenüber den Beamten aggressiv.