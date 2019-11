Willhaben warnt vor betrügerischen SMS

So sieht die richtige Zahlungsinfo aus.

Wer über die Plattform willhaben.at Waren verkauft, muss sich derzeit vor Betrügern in Acht nehmen. Verkäufer bekommen eine SMS-Nachricht, die über eine angebliche Zahlung informiert.

Warnung per Mail

Ebenfalls wird in der SMS ein Link zur Plattform mitgeschickt. Diesen sollte man keinesfalls anklicken. Wer das doch tut, kommt auf eine falsche willhaben.at -Seite. Dort wird nach der Telefon- und Kontonummer gefragt – mit diesen Infos können Betrüger dann kinderleicht die Bankkonten ihrer Opfer leerräumen.Die betroffene Verkaufsplattform sendete allen Benutzern nun eine Warnung per Mail: " willhaben.at wird dirnie SMS mit Zahlungsinformationen schicken. Solltest du solche Phishing-SMS erhalten, wende dich bitte umgehend an unser Support-Team."