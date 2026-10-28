Das gab's noch nie! Prinz William zu Gast in Talkshow

Mit seinem Auftritt in der beliebten britischen Talkshow hat der Thronfolger Geschichte geschrieben. Noch nie zuvor hatte ein aktives Mitglied der königlichen Familie an einer solchen Unterhaltungssendung teilgenommen.
Gemeinsam mit Hollywoodstar Cate Blanchett, "Ted Lasso"-Star Hannah Waddingham, dem australischen Tierschützer Robert Irwin und Sängerin Jorja Smith saß William auf dem berühmten roten Sofa. Die Sendung war eine Sonderausgabe anlässlich seines Umweltpreises Earthshot Prize.
Laut bunte.de handelt es sich dabei um eine "kalkulierte Entscheidung". Adelsexperte Jannek K. Sommer erklärt: "Die britische Königsfamilie ist am Boden zerstört, und die Lage spitzt sich zu. Deshalb sucht sie verzweifelt nach Wegen, die Sympathie der britischen Bevölkerung zurückzugewinnen."
Der Thronfolger zeigte sich in der Sendung überraschend nahbar. Er plauderte über seine Vorliebe für die Batman-Filme von Regisseur Christopher Nolan und erzählte von einer lustigen Verwechslung mit dem verstorbenen US-Musiker Prince. Auch seinen früheren Berufswunsch, DJ zu werden, enthüllte er.
Der Branchenexperte zieht ein positives Fazit: William sei "volksnah und witzig" gewesen. Dennoch warnen Experten, dass der Verlust des elitären Status langfristig Folgen haben könnte. Ob dieser Auftritt ein einmaliges Experiment bleibt oder eine dauerhafte Abkehr vom bisherigen Image einläutet, bleibt offen.