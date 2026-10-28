i Prinz William trat im britischen Fernsehen auf. IMAGO/Avalon.red Royale TV-Premiere Das gab's noch nie! Prinz William zu Gast in Talkshow Prinz William hat sich als erster arbeitender Royal auf das rote Sofa der "Graham Norton Show" gesetzt und locker über Privates geplaudert. Von Heute Entertainment 28.10.2026, 08:22 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Mit seinem Auftritt in der beliebten britischen Talkshow hat der Thronfolger Geschichte geschrieben. Noch nie zuvor hatte ein aktives Mitglied der königlichen Familie an einer solchen Unterhaltungssendung teilgenommen.

Gemeinsam mit Hollywoodstar Cate Blanchett, "Ted Lasso"-Star Hannah Waddingham, dem australischen Tierschützer Robert Irwin und Sängerin Jorja Smith saß William auf dem berühmten roten Sofa. Die Sendung war eine Sonderausgabe anlässlich seines Umweltpreises Earthshot Prize.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Experte sieht kalkulierten Strategiewechsel

Laut bunte.de handelt es sich dabei um eine "kalkulierte Entscheidung". Adelsexperte Jannek K. Sommer erklärt: "Die britische Königsfamilie ist am Boden zerstört, und die Lage spitzt sich zu. Deshalb sucht sie verzweifelt nach Wegen, die Sympathie der britischen Bevölkerung zurückzugewinnen."

Der Thronfolger zeigte sich in der Sendung überraschend nahbar. Er plauderte über seine Vorliebe für die Batman-Filme von Regisseur Christopher Nolan und erzählte von einer lustigen Verwechslung mit dem verstorbenen US-Musiker Prince. Auch seinen früheren Berufswunsch, DJ zu werden, enthüllte er.

BILDSTRECKE: VIP-Bilder des Tages 2026 i ?

Verlust des elitären Status?

Der Branchenexperte zieht ein positives Fazit: William sei "volksnah und witzig" gewesen. Dennoch warnen Experten, dass der Verlust des elitären Status langfristig Folgen haben könnte. Ob dieser Auftritt ein einmaliges Experiment bleibt oder eine dauerhafte Abkehr vom bisherigen Image einläutet, bleibt offen.