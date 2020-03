Shatner darf nach Ehe-Aus Pferdesperma behalten

"Star Trek"-Star William Shatner und seine Ehefrau Elizabeth haben sich auf die Aufteilung ihres gemeinsamen Vermögens geeinigt.

Die Villa und die Ranch gehen an Shatner

Bei einer Scheidung ist immer die Frage: Wer darf was behalten? Auch "Captain Kirk"-Darstellerin William Shatner und seine Frau Elizabeth machten sich darüber Gedanken. Laut "New York Post" seien die Pferde ein großer Streitpunkt gewesen. Inzwischen habe man sich aber geeinigt.Der 88-Jährige bekommt die Pferde, Renaissance Man's Medici und Powder River Shirley, sowie die beiden Hunde Macchiato und Double Espresso. Außerdem gehen "sämtliche Vorräte an Pferdesperma" und das Equipment zum Pferdezüchten an ihn. Elizabeth willigte ohne zu Zögern ein.Sie bekommt dafür das Sorgerecht für die Pferde Belle Reve's So Photogenic und Pebbles und hat das Besuchsrecht (mit vorheriger Ankündigung) für die beiden anderen. Auch die Immobilien wurde gerecht aufgeteilt. Die Häuser in Malibu und Kentucky erhält die 42-Jährige, während Shatner die Familienvilla in Los Angeles sowie die Three Rivers Ranch in Nordkalifornien.Shatner und seine Frau Elizabeth Martin waren 18 Jahre lang verheiratet.