i Prinz William und Prinzessin Kate REUTERS/Isabel Infantes/Pool "Ihre Hand zitterte" William trennte sich von Kate – das steckte dahinter Prinz William ließ sich drei Jahre Zeit mit dem Heiratsantrag an Kate. Jetzt verrät ein Royalfotograf den wahren Grund für sein Zögern. Von Heute Entertainment 13.11.2026, 08:25 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Bevor Prinz William seiner Kate 2010 einen Heiratsantrag machte, hatten die beiden nach mehreren gemeinsamen Jahren eine Beziehungspause eingelegt. Warum sich der heutige Thronfolger anschließend mit dem Antrag Zeit ließ, hat nun ein Insider verraten.

Royalfotograf Arthur Edwards war beim offiziellen Verlobungsfototermin dabei. Damals fragte er den Prinzen, warum er so lange mit dem Heiratsantrag gewartet habe. Die Antwort war eindeutig: "Weil ich mir sicher sein wollte. Weil ich möchte, dass diese Ehe für immer hält."

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Daran erinnert sich der Fotograf in einem Podcast, wie es auf Promiflash heißt. William wollte nach der Beziehungspause sichergehen, dass Kate die Richtige für den Rest seines Lebens ist. Die zwischenzeitliche Auszeit hat den beiden offenbar gutgetan.

Kate trug Dianas Ring bei der Verlobung

Der Verlobungsring war ein besonderes Stück mit Geschichte: Er gehörte einst Prinzessin Diana. Bei der offiziellen Bekanntgabe war Kate sichtlich nervös. "Ihre Hand zitterte vor Nervosität!", erinnert sich Arthur Edwards an den Moment.

Ob Williams Wunsch nach einer lebenslangen Ehe in Erfüllung gehen wird? Der Fotograf ist zuversichtlich: "Ich denke, das wird sie." Auch heute hat er einen positiven Eindruck von den beiden: "Jedes Mal, wenn ich sie jetzt sehe, sind sie ein gutes Team."

Drei Kinder und eine starke Bindung

Die beiden lernten sich während ihres Studiums an der University of St Andrews in Schottland kennen. Nach der Trennung fanden sie wieder zusammen und heirateten schließlich 2011. Heute haben William und Kate drei Kinder: George, Charlotte und Louis.

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William hat seine Frau kürzlich als "unglaubliche Mutter" und "unglaubliche Ehefrau" bezeichnet. Die Familie käme ohne sie einfach nicht zurecht, so der künftige König.