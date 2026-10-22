i Im Haus Baden steht eine Hochzeit an: Leopold Erbprinz von Baden hat sich mit der Unternehmerin Katharina von Baumbach verlobt. Foto: Haus Baden/dpa (c) Haus Baden Haus Baden Williams Cousin verlobt sich mit Milliardärin Leopold, Erbprinz von Baden, ein Cousin von Prinz William, verlobt sich mit Katharina von Baumbach aus Deutschlands reichster Familie. Von Heute Entertainment 22.10.2026, 08:09 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Im Haus Baden gibt es freudige Neuigkeiten: Leopold, Erbprinz von Baden (24), hat sich mit der Münchner Unternehmerin Katharina von Baumbach (26) verlobt. Die Hochzeit soll 2027 stattfinden, wie das Haus Baden am Dienstagabend offiziell mitteilte.

Die künftige Braut kommt aus einer Familie, in der alter Adel auf großes Unternehmertum trifft. Ihr Vater Ferdinand von Baumbach und ihr Onkel Hubertus sind Urenkel des Boehringer-Ingelheim-Gründers Albert Boehringer. Damit gehört Katharina zur Eigentümerfamilie des Pharmakonzerns. Das Vermögen der Familie wird auf rund 66,7 Milliarden Euro geschätzt - sie gilt damit als Deutschlands reichste Familie 2026.

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Leopold ist der älteste Sohn von Bernhard Markgraf von Baden und steht an erster Stelle der Nachfolge im Haus Baden, wie Gala.de berichtet. Katharina selbst lebt zurückgezogen in München und arbeitet als selbstständige Unternehmerin im Event-Management. Sie organisiert Hochzeiten, Privatfeiern und Firmenkonferenzen.

Verwandtschaft zu Prinz William

Leopold ist über seinen Vater mit dem britischen Königshaus verwandt. Bernhard Markgraf von Baden ist ein Cousin zweiten Grades von Prinz William (44) und Prinz Harry (42). Diese Verbindung verleiht der bevorstehenden Hochzeit zusätzlichen royalen Glanz.

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Der Erbprinz besuchte das Internat Schloss Salem, studierte internationale Beziehungen unter anderem in Madrid und Tel Aviv und arbeitet heute für ein Start-up in Hamburg. Wann und wo genau die Trauung stattfinden wird, ist noch nicht bekannt. Fest steht aber: Die Hochzeit dürfte zu den bedeutendsten Gesellschaftsereignissen 2027 gehören.