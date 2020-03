Windel "explodiert": Model-Mama zeigt alles

Ashley Graham ist das berühmteste Curvy-Model der Welt. Statt Bikinis trägt sie zur Zeit ihren Sohn Isaak. Und zeigt, in was für Scheiß-Situationen er sie bringt.

Ashley Graham begeistert ihre Fans, weil sie auf Instagram und Co. herrlich ehrlich ist. Sie zeigte sich unretouchiert, setzte ihre Dehnungsstreifen in Szene und ließ ihre Follower auch an ihrer Schwangerschaft teilhaben.Jetzt ist Söhnchen Isaac Menelik Giovanni Ervin endlich da. Seit 18. Jänner ist Ashley Mutter – Mit allen Höhen und Tiefen.Von ihrem Jet-Set-Leben ist ihr neuer Job als Mama meilenweit entfernt. Doch Ashley teilt auch das auf Instagram. Am Wochenende zum Beispiel war Isaac zum ersten Mal stärker als eine Windel. Dem Buben explodierte sein Geschäft förmlich aus der Hose und Ashley stand mitten im Supermarkt. Weil die junge Mama kein Klo fand, wurde der Boden zum Wickeltisch.780.000 Leute, darunter auch Jennifer Aniston, konnten die Probleme des Models nachvollziehen. Vor allem Mütter fanden, dass sie eine Notlage wie diese nur allzugut kennen.Einige fanden, Ashley hätte ihr Kind ins Auto bringen und dort wickeln sollen. Es sei unhygienisch, wurde bekrittelt.