Windkraft-Startup aus Podersdorf

Die Idee entstand während der Diplomarbeit an der Flugtechnik-HTL Eisenstadt: Michael Strudler und Andreas Strommer widmeten ihre Diplomarbeit erneuerbaren Energien und entwickelten ein Klappensystem, das heute das Alleinstellungsmerkmal der Wendy - Kleinwindkraftanlagen dargestellt und mittlerweile patentiert ist.
Im Mai 2025 wurde daraus gemeinsam mit Nicolas Mühlberger und der konzept59 GmbH das Start-up Wendy Windenergy FlexCo gegründet.
Im April dieses Jahres fand in Bruck an der Leitha die Inbetriebnahme der ersten öffentlichen Kleinwindkraftanlage für den Energiepark Bruck im Rahmen eines besonderen Eventsstatt. Erfolgreiche Teststellungen laufen zudem in Weidenür die Burgenland Energie, in Wiener Neudorf für die Klima und Energiemodellregion Thermenlinie NORD und für Kelly‘s Snacks in Wien. Weiterswird gemeinsam mit dem Österreichischen Bundesheer an der Autarkie mobiler Feldlager gearbeitet und eine eigene Containerlösung für Kleinwindkraft entwickelt.
Kernstück der Technologie ist ein patentiertes Klappensystem, ein mechanisches Element, das die Rotorblätter je nach Windrichtung und Windgeschwindigkeit unterschiedlich durchströmen lässt und so den Wirkungsgrad verbessert. Dadurch läuft die Anlage schon bei schwachem Wind an und erzielt einen um bis zu 20 % höheren Energieertrag als andere Kleinwindkraftanlagen, während gleichzeitig die Belastung auf die Mechanik reduziert wird.
Wendy Windenergy wird vom Austria Wirtschaftsservice (aws) durch „Preseed und
Seedfinancing - Innovative Solutions“ unterstützt, zuvor gab es Support durch „Jugend
Innovativ“ und "First Incubator" sowie durch die FH Wiener Neustadt. Geschäftsführer
sind Michael Strudler und René Grandits. Info: wendy-windenergy.com
Flaggschiffprogramm ist WendyPIONIER, eine limitierte erste Serie von 33 Anlagen, das derzeit ausgerollt wird. Zielgruppen sind Landwirtschaft, Industrie und Gewerbe bzw. Landwirte, Gemeinden und Unternehmer, vorwiegend in Österreich. Langfristig plant Wendy Windenergy, sich als Expertenstimme für Kleinwindkraft zu etablieren und einen sinnvollen Beitrag zur energiepolitischen Debatte in Österreich leisten.