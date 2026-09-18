i Wendy Windenergy hat bereits zehn Mitarbeiter, Anlagen in Niederösterreich und den Burgenland sind schon im Betrieb. Bild: Wendy Windenergy Kleine leisten Großes Bgld Windkraft-Startup aus Podersdorf Ein GreenTech-Start-up aus dem Burgenland entwickelt und produziert vertikale Kleinwindkraftanlagen. 33 sind schon in Betrieb. Von Heute Redaktion 18.09.2026, 04:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail

Die Idee entstand während der Diplomarbeit an der Flugtechnik-HTL Eisenstadt: Michael Strudler und Andreas Strommer widmeten ihre Diplomarbeit erneuerbaren Energien und entwickelten ein Klappensystem, das heute das Alleinstellungsmerkmal der Wendy - Kleinwindkraftanlagen dargestellt und mittlerweile patentiert ist.

Im Mai 2025 wurde daraus gemeinsam mit Nicolas Mühlberger und der konzept59 GmbH das Start-up Wendy Windenergy FlexCo gegründet.

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Testanlagen im Burgenland und Niederösterreich

Im April dieses Jahres fand in Bruck an der Leitha die Inbetriebnahme der ersten öffentlichen Kleinwindkraftanlage für den Energiepark Bruck im Rahmen eines besonderen Eventsstatt. Erfolgreiche Teststellungen laufen zudem in Weidenür die Burgenland Energie, in Wiener Neudorf für die Klima und Energiemodellregion Thermenlinie NORD und für Kelly‘s Snacks in Wien. Weiterswird gemeinsam mit dem Österreichischen Bundesheer an der Autarkie mobiler Feldlager gearbeitet und eine eigene Containerlösung für Kleinwindkraft entwickelt.

Mit dem Bundesheer wird an einer Containerlösung gearbeitet. Bild: Wendy Windenergy

Zielgruppen: Landwirte, Gemeinden, Unternehmer

Kernstück der Technologie ist ein patentiertes Klappensystem, ein mechanisches Element, das die Rotorblätter je nach Windrichtung und Windgeschwindigkeit unterschiedlich durchströmen lässt und so den Wirkungsgrad verbessert. Dadurch läuft die Anlage schon bei schwachem Wind an und erzielt einen um bis zu 20 % höheren Energieertrag als andere Kleinwindkraftanlagen, während gleichzeitig die Belastung auf die Mechanik reduziert wird.

Facts & Figures Wendy Windenergy wird vom Austria Wirtschaftsservice (aws) durch „Preseed und Seedfinancing - Innovative Solutions“ unterstützt, zuvor gab es Support durch „Jugend Innovativ“ und "First Incubator" sowie durch die FH Wiener Neustadt. Geschäftsführer sind Michael Strudler und René Grandits. Info: wendy-windenergy.com

Flaggschiffprogramm ist WendyPIONIER, eine limitierte erste Serie von 33 Anlagen, das derzeit ausgerollt wird. Zielgruppen sind Landwirtschaft, Industrie und Gewerbe bzw. Landwirte, Gemeinden und Unternehmer, vorwiegend in Österreich. Langfristig plant Wendy Windenergy, sich als Expertenstimme für Kleinwindkraft zu etablieren und einen sinnvollen Beitrag zur energiepolitischen Debatte in Österreich leisten.