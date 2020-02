Ab Freitag wird im Prater die 4. Österreichische Meisterschaft im Indoor Skydiving ausgetragen. Bei Windgeschwindigkeiten bis zu 280 km/h zeigen die Athleten bei freiem Eintritt, was sie drauf haben.

Im Prater heben wieder die Champions ab

Bereits zum vierten Mal in Folge werden die Österreichischen Meisterschaften im Indoor Skydiving im Windobona (Leopoldstadt) ausgetragen. Österreichs erster und einziger Windkanal bietet die idealen Voraussetzungen für die besten Fallschirmspringer-Teams und Solo-Athleten. Dabei werden die Local-Heroes von den starken Teams aus Graz, Niederösterreich, Salzburg und Vorarlberg ordentlich Konkurrenz bekommen.Von 28. Februar bis 1. März 2020 werden im Prater die nationalen Titel im Indoor Skydiving vergeben. Im vertikalen Windobona Windtunnel erzeugen vier Turbinen Windgeschwindigkeiten von bis zu 280 km/h und sorgen für ein reales Flugerlebnis, vergleichbar mit einem Fallschirmsprung aus 4.000 Metern Höhe. Dabei setzt man bei Windobona auf Strom der Wien Energie aus ausschließlich 100 Prozent Wasserkraft.Bei den 4. Österreichischen Meisterschaften müssen die Teams ihre einstudierten Figuren und Formationen so oft wie möglich ausführen. Mit einem Mix aus klassischen Fallschirmspringer-Kategorien und den neuen Dynamic-Disziplinen, die speziell für den Windkanal entwickelt wurden, sind atemberaubende Kopfüber-Manöver und Rotationen garantiert.Die besten Teams aus Österreich werden in acht verschiedenen Kategorien ermittelt. Sowohl Solo, Zweier- als auch Viererteams müssen in den Disziplinen Formation, Vertical Formation und Dynamic innerhalb einer Arbeitszeit zwischen 35 und 90 Sekunden eine vorgegebene Reihe von Figuren abfliegen. Die neuen und äußerst spektakulären Solo und 2way Dynamic Disziplinen wurden erst mit dem Entstehen der Indoor Skydiving Anlagen entwickelt und haben sich durch spektakuläre Youtube Videos mit millionenfachen Klicks rasend schnell entwickelt.(Video: Windobona)Das Format besteht aus einer Pflicht- und einer Kür-Darbietung. Gewertet werden die Leistungen von drei Schiedsrichtern, die sowohl die korrekte Ausführung, als auch die Anzahl der gezeigten Figuren bewerten. Durch die Ergänzung um eine offene Klasse sind auch internationale Teams zugelassen, die um den Sieg bei den Windobona Open fliegen.Das Teilnehmerfeld setzt sich bunt gemischt aus dem Lager der klassischen Fallschirmspringer, wie auch reinen Indoor Skydiving Spezialisten zusammen. Für die Nachwuchsflieger von morgen wird eine eigene Kinderwertung für unter 16-Jährige ausgetragen.Am Freitag finden die letzten Trainings statt, ab 18 Uhr beginnen die erste Wettkämpfe. Diese gehen am Samstag weiter, ab 16 Uhr steigt dann das große Finale. Nach der Siegerehrung wird dann bei der After Show Party auf die Gewinner angestoßen und ordentlich gefeiert. Der Eintritt zu den Wettkämpfen und die After Show Party (ab 21 Uhr) ist frei. Unter den Zusehern werden tolle Sachpreise beim Windobona-Gewinnspiel verlost.