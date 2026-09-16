i Anmeldeformular mit Tablet und Sicherheit pixabay.com Einfacher Trick Windows 11: Ein Klick umgeht das Microsoft-Konto Wer Windows 11 Home neu installiert, wird zu einem Microsoft-Konto gedrängt. Doch mit einem einzigen Mausklick landest du beim lokalen Konto. Von Technik Heute 16.09.2026, 17:59 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Bei einer Neuinstallation von Windows 11 Home bietet Microsoft kein lokales Benutzerkonto mehr als Alternative an. Nutzer landen automatisch beim Anmeldedialog für ein Microsoft-Konto. Doch aktuell gibt es einen überraschend einfachen Ausweg.

Wenn der Installer nach der Anmeldung mit einem Microsoft-Konto fragt, genügt ein Klick auf "Weitere Informationen" im darunter angezeigten Erklärungstext. Statt zu mehr Informationen führt der Link derzeit direkt zur Einrichtung eines lokalen Benutzerkontos.

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Wie CHIP.de berichtet, handelt es sich dabei vermutlich um einen Bug, den Microsoft früher oder später beheben wird. Wer also ohne Microsoft-Konto arbeiten möchte, sollte den Trick zeitnah nutzen.

Das bringt ein lokales Konto

Ein lokales Benutzerkonto hat einige Vorteile: Es gibt keine Werbeeinblendungen für Microsoft 365 und ähnliche Dienste. Auch die automatische Datensicherung über OneDrive entfällt. Außerdem behältst du die volle Kontrolle über Treiber und Updates.

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Der Zwang zum Microsoft-Konto greift übrigens nur bei einer Neuinstallation. Bei Updates bleibt ein bereits vorhandenes lokales Konto bestehen. Auch nachträglich lässt sich jederzeit ein lokales Konto anlegen. Nutzer der Pro-Version können den Konto-Zwang umgehen, indem sie die Option "Für Arbeit oder Schule einrichten" wählen.