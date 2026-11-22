i Biometrische Gesichts-Erkennungstechnologie pixabay.com Microsoft-Update Windows Hello: Gesichts-Unlock im Dunkeln kommt Gute Nachrichten für alle, die sich per Gesichtserkennung am PC anmelden: Microsoft behebt endlich das nervige Problem mit der Dunkelheit. Von Technik Heute 22.11.2026, 18:07 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

In der Nacht zum Freitag hat Microsoft die Vorschau auf die kommenden Updates veröffentlicht. Die gute Nachricht für alle Windows-Hello-Nutzer: Die Gesichtserkennung soll künftig auch in dunklen Räumen funktionieren.

Wer die Gesichtserkennung nutzt, kennt das Problem vermutlich: In dunklen Umgebungen klappt die Anmeldung damit seit April nicht mehr. Grund war ein Sicherheitsupdate, das ein Farbbild statt nur Infrarot verlangt.

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Wie heise online berichtet, hat Microsoft das aus Sicherheitsgründen so umgesetzt. Mit dem neuen Update wird das Problem aber endlich behoben - die Anmeldung per Gesicht soll dann auch bei wenig Licht wieder klappen.

Weitere Verbesserungen im Update

Neben der Gesichtserkennung bringt das Update auch Verbesserungen für Sicherheitsschlüssel. Auf Geräten mit eingebautem NFC-Reader zeigt ein Zeiger nun an, wo der Schlüssel hingehalten werden muss. Der Zeiger passt sich sogar der Bildschirmausrichtung an.

Auch optisch tut sich etwas: Die Windows-Suche wurde verschlankt und der "Ausführen"-Dialog (Windows+R) kommt moderner daher. Das Screenshot-Tool zeigt nun rote statt gelber Rahmen bei aktiven Aufnahmen.

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Das Update ist als optionale Aktualisierung in den Windows-Einstellungen verfügbar. Wer die Option "Neueste Updates sofort erhalten" aktiviert hat, bekommt die Neustartaufforderung automatisch. Im Dezember pausiert Microsoft übrigens wegen der Feiertage mit den Vorschauen.