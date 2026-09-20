i Windows-Update-Fehler pixabay.com Probleme nach Patch Windows-Update legt PC-Sound lahm Ein aktuelles Sicherheitsupdate für Windows 11 sorgt bei vielen Nutzern für stumme Computer. Microsoft arbeitet bereits an einer Lösung. Von Technik Heute 20.09.2026, 14:07 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Nach der Installation des Sicherheitsupdates KB5124008 vom 8. September können bestimmte USB-Audiogeräte der Klasse 1.0 komplett ausfallen. Betroffene Geräte starten möglicherweise nicht oder geben schlicht keinen Ton mehr aus.

Im Geräte-Manager erscheint dabei oft die Fehlermeldung "Dieses Gerät kann nicht gestartet werden (Code 10)". Auch Lautstärkeregler und Soundeinstellungen reagieren teilweise nicht oder bleiben auf Null stehen.

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Betroffen sind nach Angaben von Chip.de die Windows-11-Versionen 24H2, 25H2 und 26H1.

Workaround für Betroffene

Einige Geräte funktionieren noch im normalen Stereo-Modus. Probleme treten laut Microsoft besonders auf, wenn Mehrkanal-Funktionen wie 8-Kanal- oder 3D-Audio aktiviert sind. In solchen Fällen kann ein Wechsel auf den Zwei-Kanal-Modus den Ton vorübergehend zurückbringen.

Weitere Probleme durch das Update

Das Update verursacht auch andere Fehler: Remote Desktop Services leiden unter Verbindungsabbrüchen, die Explorer.exe stürzt ab, und externe Laufwerke werden nicht mehr erkannt. Auch AMD-Radeon-Grafikkarten-Nutzer klagen über Systemabstürze.

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Trotz der gravierenden Mängel raten Experten von einer vorschnellen Deinstallation ab, da das Update kritische Sicherheitslücken schließt. Microsoft arbeitet nach eigenen Angaben an einer Lösung.