Windows-Update legt PC-Sound lahm

Nach der Installation des Sicherheitsupdates KB5124008 vom 8. September können bestimmte USB-Audiogeräte der Klasse 1.0 komplett ausfallen. Betroffene Geräte starten möglicherweise nicht oder geben schlicht keinen Ton mehr aus.
Im Geräte-Manager erscheint dabei oft die Fehlermeldung "Dieses Gerät kann nicht gestartet werden (Code 10)". Auch Lautstärkeregler und Soundeinstellungen reagieren teilweise nicht oder bleiben auf Null stehen.
Betroffen sind nach Angaben von Chip.de die Windows-11-Versionen 24H2, 25H2 und 26H1.
Einige Geräte funktionieren noch im normalen Stereo-Modus. Probleme treten laut Microsoft besonders auf, wenn Mehrkanal-Funktionen wie 8-Kanal- oder 3D-Audio aktiviert sind. In solchen Fällen kann ein Wechsel auf den Zwei-Kanal-Modus den Ton vorübergehend zurückbringen.
Das Update verursacht auch andere Fehler: Remote Desktop Services leiden unter Verbindungsabbrüchen, die Explorer.exe stürzt ab, und externe Laufwerke werden nicht mehr erkannt. Auch AMD-Radeon-Grafikkarten-Nutzer klagen über Systemabstürze.
Trotz der gravierenden Mängel raten Experten von einer vorschnellen Deinstallation ab, da das Update kritische Sicherheitslücken schließt. Microsoft arbeitet nach eigenen Angaben an einer Lösung.