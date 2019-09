Winter Wonderland: Erster Schneefall erreicht Tirol

Bild: Leserreporter

Noch ist der Sommer nicht vorbei - das scheint dem Wetter aber vollkommen egal zu sein. In Galtür in Tirol ist der Winter jetzt in Form von Pulverschnee eingebrochen.

Mit jedem Tag wird es inzwischen kühler und auch der Herbst scheint nicht mehr sehr fern zu sein. Mit einem vorzeitigen Wintereinbruch hat aber bestimmt niemand gerechnet. "Heute"-Leserreporter Kurt konnte aber ein Foto vom unglaublichen Wetter-Schauspiel in Galtür in Tirol machen.



In der Umgebung soll es am Sonntagvormittag 0,5 Grad gehabt und dichten Schneefall gegeben haben. Die Wetteraussichten für das Wochenende sind aber auch im Rest von Österreich mit dichten Wolken und Regenschauern nicht gerade prickelnd. (rhe)