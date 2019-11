Was soll dieses Häuserl vorm Musiktheater?

Viele Passanten fragen sich seit Tagen, was das Häuserl direkt vor dem Musiktheater soll. Wir haben nachgefragt. Hier die Antwort.

Das Ding steht sehr exponiert direkt vorm Haupteingang zum Linzer Musiktheater – direkt dort, wo die Stufen enden. Doch was das Häuserl soll, das wusste bisher kaum jemand." konnte das Rätsel lösen: Es ist sozusagen ein Mini-Musiktheater vorm Musiktheater. "In und vor dem Häuserl werden Veranstaltungen, etwa Konzerte, stattfinden", erklären die Verantwortlichen für den Weihnachtsmarkt im Volksgarten.Wobei es wohl eher weniger in, sondern mehr vorm Häuserl stattfinden wird. Denn: Das Mini-Musiktheater ist, wie ein Lokalaugenschein ergab, nur rund fünf Quadratmeter groß. Dafür gibt es ein großes Vordach – zum Schutz vor Schnee und Regen. Und sogar mit Strom ist das Häuserl versorgt.Optisch finden viele das Ding allerdings wenig ansprechend. In den sozialen Medien werden wenig schmeichelhafte Worte für das Mini-Musiktheater gefunden …