Wir verlosen Kochkurs für eine Schulklasse

Ihr wollt lernen, wie man gesunde und richtig leckere Sachen kocht? Dann einfach beim Gewinnspiel mitmachen.

Das Ländliche Fortbildungs-Institut (LFI) in Oberösterreich bietet Kinderkochkurse (für Kids zwischen sechs und zwölf Jahren) an, bei denen man lernt, wie spielerisch leicht man sich gesund, saisonal und regional ernähren kann (Infos dazu gibt's hier ). Mehrere Themen stehen zur Auswahl. Etwa Kräuterwichtel, Körndl-Kuchl, Knödelspaß oder Pizza & Co.und das Land OÖ (Landesrätin Christine Haberlander, Landesrat Max Hiegelsberger) verlosen einen Kochkurs für eine Schulklasse (Schüler zwischen sechs und zwölf Jahren). Bewerben können sich Schüler, aber auch Klassenlehrer auf unserer Facebook-Seite facebook.com/heuteooe Einfach Fan unserer Facebook-Seite werden, Beitrag liken und kommentieren, wen ihr alle mitnehmen wollt zum Kurs.Hier kommt ihr direkt zum Gewinnspiel-Beitrag:Die Gewinner werden per Privatnachricht verständigt! Also: Postfach checken nicht vergessen!Ausgelost wird per Zufallsprinzip. Es gilt die Rückmeldepflicht innerhalb von 10 Tagen.Achtung! Aus organisatorischen Gründen ist der Gewinn nicht übertragbar.