Wir verlosen fünf Mal 100-Euro-Kutsam-Gutscheine

Was ist in der Modewelt derzeit so angesagt? Das Modehaus Kutsam kennt die gängigsten Trends. Wir verlosen fünf Mal 100 Euro Gutscheine.

Hosenanzug bei Frauen weiter im Vormarsch

Fan unserer Facebook-Seite werden

„Wo Mode zum Erlebnis wird" – schon der Slogan des Modehauses Kutsam stellt im Vorfeld ein wahres Shopping-Erlebnis in Aussicht. An vier Standorten in Oberösterreich (Bad Hall, Kirchdorf, Schwertberg und Sierning) sowie einem in St. Valentin (Niederösterreich) werden den Kunden die neuesten Modetrends angeboten.Ob London, New York, Mailand oder Paris – jedes Jahr im Herbst wird auf den internationalen Fashion Weeks in den bekanntesten Metropolen die Mode des kommenden Jahres präsentiert.hörte sich bei Verkaufsleiter Christof Aspöck um, was aktuell in unsere Garderoben gehört. Er sagt: „Die Trends der Saison sind geprägt von warmen Brauntönen, satten Gelbtönen in allen Nuancen und knalligen Neonfarben."Bei den Damen ist der Hosenanzug laut dem Experten nach wie vor im Vormarsch. Ansonsten dominieren Looks in schwarz und weiß mit einzelnen Farbtupfen. „In Kontrast dazu stehen Ethno-Styles mit kuscheligen Plüschjacken, Blumenmustern und fließenden Stoffen. An Karo führt auch diese Saison kaum ein Weg vorbei. Egal ob als Brit Chic, Glencheck oder Hahnentritt. Karo ist überall", weiß Kutsam.Auch bei den Herren darf Karo aktuell nicht fehlen. Es findet sich hier, wenn auch etwas dezenter, auf Jacken, Hemden, Hosen und Mänteln. Die Männer dürfen aber auch gerne zur Farbe greifen. Vor allem Pullover und Shirts in knalligen Farben und mit Logodrucken sind angesagt.Mitund dem „Modehaus Kutsam" können Sie ihren Kleiderschrank wieder auf Vordermann bringen. Ganz egal ob Sie noch einen warmen Pullover für die kalte Jahreszeit benötigen oder schon aufs kommende Frühjahr eingestellt sind. Wir verlosen nämlich fünf Mal 100 Euro Gutscheine.Und so einfach können Sie beim Gewinnspiel mitmachen: einfach auf unserer Facebook-Seite facebook.com/heuteooe mitmachen. Oder über heute.at/ooe den Facebook-Link anklicken.Dann Fan unserer Facebook-Seite werden, den Beitrag liken und kommentieren, warum gerade du den Gutschein gewinnen solltest oder mit wem du gerne shoppen gehen würdest.Die Gewinner (sie werden per Zufallsprinzip ausgelost) werden von uns per Privatnachricht verständigt. Also: Postfach checken nicht vergessen (es gilt die Rückmeldepflicht innerhalb von zehn Tagen). Die Gutscheine erhalten die Gewinner mit der Post zugeschickt.Dieses Gewinnspiel steht in keinem Zusammenhang mit Facebook und wird in keiner Weise von Facebook gesponsert, unterstützt oder organisiert. Es wird darauf hingewiesen, dass der Beitrag keine Rechte Dritter verletzt.