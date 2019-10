Wird "Antlers" der beste Horrorfilm 2020?

Der neue Trailer der grausigen Literaturverfilmung verspricht Gänsehautfaktor auf hohem Niveau.

Mit Lucas (Jeremy T. Thomas) stimmt etwas nicht. Still hockt er im Klassenzimmer, in ausgebleichten T-Shirts, die ein wenig modrig riechen und aussehen, als hätte er sie selbst in der Spüle gewaschen. Freunde hat der Bub keine. Gibt man ihm Stift und Papier zeichnet er wie besessen albtraumhafte Ungeheuer auf.Seine Lehrerin Julia (Keri Russell) vermutet, dass Lucas zuhause vernachlässigt, wahrscheinlich sogar misshandelt wird. Sie ahnt nicht, dass der Bursche im Wald kleine Nager jagt und verendete Tiere aufsammelt, um zwei monströse Wesen zu füttern, die sein Leben vereinnahmt haben. Als sie auf dem Haus von Lucas' Eltern entkommen, hinterlassen sie ein Spur aus Leichen. Der örtliche Sheriff, Julias Bruder Paul (Jesse Plemons) beginnt zu ermitteln."Antlers" basiert auf der Kurzgeschichte "The Quiet Boy" von Nick Antosca, die Ihr HIER in voller Länge lesen könnt. Gemeinsam mit C. Henry Chaisson und Regisseur Scott Cooper ("Crazy Heart") schrieb Antosca auch das Drehbuch des Films. Als Produzent fungierte kein Geringerer als Monster-Experte Guillermo del Toro ("Pans Labyrinth", "Shape of Water").Noch hat "Antlers" keinen fixen Starttermin, soll aber im kommenden Jahr in die Kinos kommen. Der neue Trailer verspricht Horror der Extraklasse.