Wird "Bad Boys 3" so lahm wie sein erster Trailer?

Die ersten beiden Teile sind Kult, deshalb stürzten sich Will Smith und Martin Lawrence in einen 3. Teil von "Bad Boys". Ob das ein Fehler war?

Die ersten Setfotos von "Bad Boys for Life" sind schon durchgesickert (siehe Fotoshow oben), jetzt folgt der erste Trailer.Statt eines angenehmen Schauers kommt einem dabei eher das Frösteln. Die jungen, unangepassten, coolen Cop-Buddies von damals sind in die Jahre gekommen. Martin Lawrence hat sich ein Wohlstandsbäuchlein angefuttert, Will Smiths Bart lässt ihn wie einen alten Perversling ausschauen.Nicht nur die Stars sind müde, sondern auch die Witze. "Ein bissi aufgesetzt", kommentieren sogar die wohlmeinenden Fans.Kann man nur hoffen, dass nur der erste Trailer ein Reinfall ist und nicht der ganze Film.(lam)