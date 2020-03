Wird die Queen erst im Sommer Archie sehen?

Während Harry und Meghans letzten Terminen in England blieb Sohn Archie in Kanada – zum Verdruss seiner Urgroßmutter Queen Elizabeth. Ein Wiedersehen zeichnet sich ab.

Die Queen und Royal-Baby Archie werden gemeinsam Sommerferien machen – wenn es das Coronavirus zulässt. Herzogin Meghan (38) und Prinz Harry (35) planen diesen Sommer mit ihrem Sohn nach Großbritannien zu reisen, schreibt die britische "Times". Queen Elizabeth hätte sie auf ihren Landsitz in Schottland eingeladen und das Paar hätte zugesagt.Letztes Jahr haben Harry und Meghan die Einladung zum Sommer-Rückzugsort der Queen in den Highlands noch abgelehnt. Der Besuch wäre Meghan und Archies erste Reise zum Balmoral Castle in Schottland. Dabei soll auch Zeit mit Opa Prinz Charles (72) eingeplant werden.Die Queen dürfte ihren Urenkel im vergangenen Jahr zuletzt gesehen haben und sei "enttäuscht" darüber. Harry und Meghan haben schon Weihnachten und Neujahr in ihrer temporären Zweitheimat Kanada gefeiert, der zehn Monate alte Archie war seither nicht mehr in seinem Geburtsland.Das Coronavirus könnte die Ferienpläne der Royals allerdings noch durchkreuzen. Archies Wohlergehen stehe für die Familie laut einem Insider gegenüber "People" an erster Stelle. "Sollte sich die Corona-Situation weiter verändern, wird Harry die Reise in seine Heimat nochmals überdenken," so der Insider.Hinzu kommt, dass die Queen bereits 93 Jahre alt ist und das Coronavirus für sie besonders gefährlich ist. Mit ihrem hohen Alter gehört sie zur Risikogruppe.Am 9. März haben die Sussexes ihren letzten Auftritt als Royals absolviert. Sie haben die Königin zum Commonwealth-Gottesdienst begleitet.Meghan ist nach ihrem London-Trip bereits wieder zurück in Kanada bei Archie. Harry soll bald auch nachreisen. Die Zeit ohne ihren Sohn soll nicht einfach gewesen sein: Laut "People" sollen Meghan und Harry jeden Tag mit Archie über Facetime gesprochen haben.Harry gehe in seiner Vaterrolle auf und sei "wirklich glücklich". Auch Meghan soll in London stolz erzählt haben, dass ihr Sohn "schon fast seine ersten Schritte" mache. Außerdem greife er nach Dingen und könne sich schon aufrichten. Archie Mountbatten-Windsor wird am 6. Mai ein Jahr alt.