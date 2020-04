Wird im Sommer der Hauptplatz autofrei?

Aktuell kommt es an den Werktagen zu langen Staus am Hauptplatz.

Sorgt die Corona-Krise dafür, dass im Sommer auf dem Hauptplatz keine Autos mehr fahren dürfen? Vize-Bürgermeister Markus Hein kann sich das vorstellen.

Mit 15. Mai sollen auch in Linz wieder die Gastro-Betriebe öffnen können. Allerdings sorgen die Abstandsregel natürlich auch für Probleme, auch in den so beliebten Schanigärten.In Linz denkt die Politik deshalb über Erleichterungen nach. Die Gastgärten im öffentlichen Bereich sollen schnell und unbürokratisch ausgedehnt werden können, natürlich nur wenn genügend Platz vorhanden ist.Und weil gerade am Hauptplatz besonders viele Schanigärten sind, hofft so mancher auf einen positiven Nebeneffekt. Nämlich, dass die kommenden Monate für eine Probebetrieb des oft geforderten autofreien Hauptplatz wird.Man tut sich in der Politik damit allerdings weiter schwer. Man wolle das umsetzten, aber bitte sehr erst, wenn die neue Linzer Donaubrücke und die Brücke für den Westring fertig seien, heißt es da immer wieder. Einzige Ausnahme, die Grünen.Doch nun lässt auch Vize-Bürgermeister Infrastrukturrefernt Markus Hein (FPÖ) im Gespräch mitaufhorchen: "Ohne dass ich bereits mit der Verkehrsplanung darüber diskutiert habe, könnte ich mir durchaus vorstellen - vorausgesetzt die Verkehrssituation lässt es zu - den Hauptplatz über den Sommer verkehrsfrei zu machen. Wir wissen aber noch nicht, wie sich die Situation bzgl. Corona und wie sich der Verkehr dadurch im Sommer entwickelt. Die Rathausgasse soll aber bereits im Sommer autofrei werden."