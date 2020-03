Wird Kontaktverbot zuerst für junge Leute aufgehoben?

Auch in Deutschland steht in Folge der Coronavirus-Pandemie das öffentliche Leben still. Der Chef des Kanzleramts denkt aber bereits laut über eine Lockerung der strengen Regeln nach.

Wann enden die Corona-Maßnahmen?

Wie deutsche Medien berichten, scheint die deutsche Regierung die verhängten Corona-Maßnahmen schrittweise lockern zu wollen. Das erklärte Kanzleramtschef Helge Braun am Mittwoch in der Social-Media-App Jodel. "Junge Menschen, die nicht zu den Risikogruppen gehören, dürfen wieder mehr auf die Straße", erklärt der CDU-Politiker die nächste Phase.Die künftige Lage in Deutschland hängt davon ab, ob die bereits gesetzten Maßnahmen Wirkung zeigen und die Infektionskurve flach gehalten werden kann. "Das zeigt sich in den nächsten zwei Wochen", so Braun. Dann könne man vielleicht auch über einen Termin zur Lockerung der Einschränkungen sprechen.In Österreich soll die Lage schon früher bewertet werden. "Am Freitag [27.3., Anm.] entscheidet sich, wie es weitergeht" , so der ÖVP-Chef am Dienstag. Er betonte, dass nur valide Daten über längere Zeiträume entscheidend wären, Tageswerte seien "irrelevant."