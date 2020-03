Wirtin in Biedermannsdorf lieferte gratis Schnitzel

Eine herzliche Aktion dachte sich eine Wirtin in Biedermannsdorf aus. Sie lieferte gratis Schnitzel an Menschen, die zur Corona- Risikogruppe gehören und begeisterte damit.

Da die Gäste nicht kommen können, kommt das Essen jetzt zu den Gästen: Wirtin Kathi Seelinger betreibt das Gasthaus «Zur Jubiläumswirtin» in der Jubiläumshalle in Biedermannsdorf (Bezirk Mödling) mit viel Engagement. Die aktuellen Verordnungen erlauben es bekanntlich Restaurants bis auf weiteres nicht, offen zu haben.Nach einer Woche zuhause kam der Wirtin die Idee, sie wurde dabei von Bürgermeisterin Beatrix Dalos und dem Leiter des hiesigen Bauhofs, Wolfgang Steindl, sowie anderen unterstützt. Und Kathi Seelinger sorgte mit ihrer Schnitzel-Aktion in Biedermannsdorf für Furore.Viele der Stammgäste, so berichtet die Wirtin im-Gespräch, sind über 65 Jahre alt und gehören so der Corona-Risikogruppe an. Über die Zeit haben sich hier viele Freundschaften entwickelt. In der Woche ohne Betrieb und somit auch ohne die gewohnten Sozialkontakte, hat Seelinger darüber nachgedacht, wie sie diesen Menschen eine Freude bereiten kann.Die Reaktionen auf die Aktion beschreibt die Wirtin als "wirklich berührend und überwältigend. Viele wollten das Essen zahlen, andere wollten sich nur bedanken für die Idee, ohne selbst Essen zu bekommen. Manche schrieben Briefe, andere riefen an."Kurzum die Aktion war ein voller Erfolg in jeder Hinsicht, es wurden stolze 192 Schnitzel ausgeliefert. Weil alles so gut geklappt hat und die Reaktionen so positiv waren, hat sich die Wirtin dazu entschlossen, einen Lieferservice ins Leben zu rufen, der diese Woche startete. Damit kann die Mutter von zwei Kindern ihre acht Angestellten und sich selbst weiterhin beschäftigen.Täglich werden ab sofort zwei Menüs angeboten, eines davon vegetarisch, berichten die "NÖN." Bei der ersten Aktion halfen Mitarbeiter des Bauhofes als Lieferanten aus, um die Schnitzel auch noch heiß liefern zu können. "Das war wirklich ein tolles Teamwork", so Seelinger über die Aktion.