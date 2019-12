Witwe von Chris Cornell verklagt Soundgarden

Zwei Jahre nach dem Tod des charismatischen Sängers wird nun ein Streit um das musikalische Erbe vom Zaun gebrochen.

Vicky, die Witwe Cornells, soll die ehemaligen Bandmitglieder ihres verstorbenen Mannes verklagen. Laut "TMZ" geht es bei dem Gerichtsstreit vor allem um die Rechte an sieben unveröffentlichten Aufnahmen ihres Mannes.In der Klageschrift soll stehen, dass sich Soundgarden "Hundertausende von Dollar an Lizenzgebühren einbehält", die eigentlich Vicky und den Kindern zustehen würden, und dass, obwohl Cornell die Aufnahmen über den Nachlassverwalter eindeutig seiner Familie vermacht hat.Die ehemaligen Bandkollegen Cornells sehen das natürlich etwas anders. Sie geben an, dass man gemeinsam mit Cornell an den sieben Nummern gearbeitet habe. Fünf davon seien auch von verschiedenen Mitgliedern mitgeschrieben worden.Mit der Klage will Vicky Cornell nun erreichen, dass das "Chris Cornell Estate" alleiniger Eigentümer der umstrittenen Songs wird.