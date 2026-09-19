i WLAN-Router mit Antennen pixabay.com Sicherheit im Heimnetz WLAN-Diebe aufspüren: So klappt’s in 3 Schritten Fremde im WLAN können mehr als nur dein Internet nutzen. Mit 3 einfachen Schritten entlarvst du Eindringlinge und sperrst sie aus. Von Technik Heute 19.09.2026, 11:07 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wenn sich ein Fremder mit deinem WLAN verbindet, ist langsames Internet noch das geringste Problem. Der Eindringling kann auch illegale Downloads durchführen oder Transaktionen im Darknet abwickeln. Im schlimmsten Fall überwacht er deinen Internetverkehr und greift persönliche Daten sowie Zugangsdaten ab.

Die gute Nachricht: Es ist ziemlich einfach, WLAN-Eindringlingen auf die Schliche zu kommen. Dafür musst du lediglich die Seite deines Routers im Browser aufrufen.

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Bei einer FritzBox tippst du dafür einfach "fritz.box" ins Suchfeld, wie inside-digital.de berichtet. Bei anderen Routern ist es meist eine IP-Adresse wie "192.168.0.1". Diese findest du auf der Unterseite des Routers oder googelst sie mit der Modellbezeichnung.

Verbundene Geräte überprüfen

Auf der Router-Seite navigierst du zum Heimnetz-Bereich. Bei der FritzBox findest du das unter "Heimnetz" und dann "Netzwerk". Hier siehst du alle Geräte, die mit deinem Router verbunden sind.

Bei wenigen Geräten wie Smartphone, Computer und Smart-TV ist es einfach, Fremde zu erkennen. Schwieriger wird es, wenn auch smarte Glühbirnen, Streaming-Sticks und Lautsprecher verbunden sind. Die Liste wird schnell unübersichtlich, zumal Geräte oft nur mit verwirrenden Zahlenfolgen angezeigt werden.

Fremde rauswerfen und absichern

Entdeckst du ein fremdes Gerät, schmeiß es über die Router-Oberfläche raus. Anschließend solltest du unbedingt dein WLAN-Passwort ändern. Verwende dabei WPA2 oder WPA3 als Verschlüsselung - das veraltete WPA ist unsicher.

Wähle ein starkes Passwort aus willkürlichen Zahlen, Buchstaben und Sonderzeichen. Je länger, desto besser. Notiere dir das Kennwort, damit du es nicht vergisst.

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Zusätzlich empfiehlt es sich, das WPS-Feature zu deaktivieren, da es wegen Sicherheitsmängeln in der Kritik steht. Und vergiss nicht regelmäßige Firmware-Updates für deinen Router - diese schließen oft Sicherheitslücken.