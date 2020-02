Wo du dein Gratis-Buch in Wien bekommst

Zum 18. Mal findet die Gratisbuch-Aktion in Wien statt. Diesmal gibt es das Buch "Die Gesetze" von Connie Palmen. "Heute" verrät, wo du es bekommst.

Ab 12 Uhr verteilten heute die niederländische Autorin Connie Palmen gemeinsam mit dem Wiener Bürgermeister Michael Ludwig die ersten Bücher der jährlich stattfindenden Gratisbuchaktion.Um 19.30 Uhr liest Connie Palmen in der Wien Energie-Welt Spittelau (9., Spittelauer Lände 45) aus ihrem Werk vor und beantwortet Fragen aus dem Publikum.100.000 Gratisbücher werden bei der Aktion des echo medienhauses ab 14. November in ganz Wien verteilt. Wer ein Exemplar abstauben möchte, sollte schnell sein - die Bücher sind erfahrungsgemäß schnell vergriffen.Die Bücher liegen in 425 unterschiedlichen Stellen in ganz Wien auf. Vor allem in den Wiener Büchereien, in den Bank Austria-Filialen, Bawag-PSK Filialen, Buchhandlungen und Buchgeschäften (wie zB.: Thalia, Libro), in Libro-Fillialen, an zahlreichen Standorten des BFI, in den Volkshochschulen der Stadt, in den Magistraten der Stadt Wien aber auch in Wiener Cafe Häusern (Cafe Mozart, Cafe Prückl, Cafe Diglas, Cafe Westend etc.)In der Online-Suche kann man einfach seine Adresse eingeben und das nächstgelegene Lokal, das Bücher ausgibt, wird gefunden."Die Gesetze" handelt von einer jungen Studentin, die sieben sehr unterschiedliche Männer kennenlernt: einem Astrologen, einem Epileptiker, einem Philosophen, einem Priester, einem Physiker, einem Künstler und einem Psychiater . An ihnen begehrt sie vor allem das Wissen, das sie befähigt, die Welt zu beurteilen. Sie versucht, die Gesetzte, die sie sich für ihr Leben gewählt haben, zu ergründen und sucht nach dem, was Halt in einer unsicheren Welt geben kann.