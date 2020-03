Wo es in Wien die meisten Corona-Kranken gibt

Mittlerweile haben sich in Österreich bereits rund 3.700 Menschen mit dem Coronavirus angesteckt. Knapp 500 bestätigte Fälle gibt es in der Bundeshauptstadt.

Die Landessanitätsdirektion Wien und der medizinische Krisenstab der Stadt Wien informieren regelmäßig über die aktuellen Fallzahlen und weitere Kennzahlen zum Covid-19-Virus.Mit Stand 10.00 Uhr sind in der Bundeshauptstadt 488 Erkrankungen bestätigt. Die Zahl der Corona-Todesfälle in Wien beträgt acht. Sechs Personen sind gesundet und genesen.Die meisten Corona-Kranken gibt es in der Wiener Landstraße, dort sind es 35. In der Leopoldstadt, Döbling und der Donaustadt sind es bereits 33 bestätigte Fälle - siehe Karte oben.Die Gesundheitshotline 1450 hat 2.791 Anrufe entgegengenommen. Informationen für die Bevölkerung erteilt auch die Service-Nummer der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) unter 0800 555 621.