Wo in Linz jetzt neu Car-Sharing angeboten wird

(E)-Car-Sharing im Herzen von Linz. Das gibt's ab heute mit "tim". Die Linz Linien eröffneten heute ihre ersten Standorte.

Weitere Standorte geplant

Und so funktioniert "tim"

Zusätzlich zur Bim gibt's jetzt "tim". Das steht für täglich-intelligent-mobil, kurz, das Mobilitätskonzept der Linz Linien. Und das bringt Radabstellplatze und ein (E-)Carsharing nach Linz.Heute, Montag, wurden die ersten zwei "tim"-Standorte eröffnet. Nämlich am Linzer Hauptplatz und beim Linz AG-Center in der Wiener Straße 151.Konkret: Am Hauptplatz stehen zwei E-Charsharing Autos – in der Wienerstraße sogar drei – sowie zwei fossil betriebene Mietautos zur Verfügung. Auch mehrere Ladestationen sind an beiden Standorten zu finden.Bilderstrecke:Nach den Standorten am Hauptplatz und beim Linz AG-Center sind bis Ende 2020 noch drei weitere "tim"-Standorte geplant: bei der Johannes Kepler Universität, der Tabakfabrik und in der Grünen Mitte.1. Anmelden im "tim"-Servicecenter, in der Wiener Straße 151. Offnungszeiten:Montag bis Donnerstag 8.00 bis 17.00 UhrFreitag 8.00 bis 13.00 UhrDie Registrierung kostet einmalig 15 Euro. Die monatlichetim-Mitgliedsgebühr beträgt 7 Euro. Damit steht das gesamte"tim" Carsharing- und Mietwagenangebot zur Verfügung.Kunden erhalten bei der Anmeldung die "tim"-Karte sowie eine Benutzer-Schulung. Die Karte ist mit verschiedenen Funktionen ausgestattet: sie öffnet das jeweilige "tim"-Auto, nimmt es in Betrieb, schaltet die E-Tanksäule frei und liefert die Sammelrechnung.2. Über die Buchungsplattform der Website das gewünschte Fahrzeug buchen3. Die Bezahlung erfolgt per Monatsrechnung.Was "tim" kostet lesen Sie hier. Mehr Infos gibt's außerdem auf tim-oesterreich.at/linz (cru)