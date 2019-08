Vor 34 ' Wochenend-Wetter: Sonne und sommerlich warm

Der Rathausplatz in der Landeshauptstadt St. Pölten Bild: Kein Anbieter/heute.at

Einiges an Sonne verspricht der heutige Samstag in Ostösterreich, auch am Sonntag steigen die Temperaturen über 30 Grad.

Der Wetter-Ausblick für das Wochenende: Am Samstag gibt es einiges an Sonne, es wird sommerlich warm, die Temperaturen steigen auf bis zu 31 Grad. Meist bleibt es trocken, aber es gibt immer wieder auch Wolkenfelder und ein paar Gewitter sind möglich.



Am Sonntag wieder recht sonnig und in einigen Regionen wird es heiß. Die Tageshöchstwerte liegen zwischen 25 und 32 Grad. Wieder sind gebietsweise ein paar Gewitter möglich, die teils auch heftig ausfallen können.



So fängt die neue Woche an



Der Montag bietet viel Sonne, die Temperaturen steigen nochmals an und liegen zwischen 26 und 32, vielleicht auch 33 Grad. Der Wind weht recht lebhaft.



Aus heutiger Sicht zeigt sich auch der Dienstag oft sonnig, weiter heiß bei über 30 Grad.



(wes)