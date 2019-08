Status Quo, Milow, Disco und Dudelsack

Der Festival-Sommer ist noch nicht zu Ende und bietet noch einige Highlights für Musikfreunde.

Dasist noch bis Samstag in der Linzer Innenstadt in vollem Gange. Die Besucher können sich auf nationale und internationale Stars von Pop über Rock bis hin zu Schlager, DJs, Kabarettisten sowie klassische Musiker freuen. Die Highlights sindam Freitag undam Samstag. Natürlich gibt es auch wieder das Weindorf und den Kinderbereich. Der Eintritt ist frei, Infos gibt's hier Um 16 Uhr startet dasin Kremsmünster und Wels und dauert bis Sonntag. Es werden Musiker-, Tanzer- und Instrumentenbauerinnen aus Deutschland, Irland, Italien, Russland, Spanien, Tschechien, Ungarn und Osterreich erwartet. Infos gibt's hier Um 19 Uhr beginnt, das 2-tägige Musik Open Air in Lembach. Acts: FunChord, Palko!Muski, Gewürztraminer & da gmischte Satz, Dicht & Ergreifend. Als Aftershow legen Musikclub-DJs auf der Club-Bühne auf. Tickets gibt's hier Um 20 Uhr istfür das Sommertheaterstückin Alkoven. Die turbulente Komödie aus den 1950er Jahren ist ein Spaß für Jung und Alt. Infos und Tickets gibt's hier Um 20 Uhr spielt die oberösterreichische Bandeine Mischung aus Rock, Pop, Punk und Blues beim Fr.i.Z. in Traun. Der Eintritt ist frei, Infos gibt's hier Um 18 Uhr geht's los mit dem zweiten Tag desMusik Open Air in Lembach mit Fox and Bones (USA), Dschuls & Mey, Henry And The Waiter, Kytes, Steaming Satellites und danach als Aftershow DJs auf der Club-Bühne. Tickets gibt's hier Nach mehrfachem Wunsch gibt's die legendärein Steyr jetzt erstmals auch mitten im Sommer! Verkleidung zum Thema „Summer & Trash" ist erwünscht, Einlass ist um 19 Uhr, der Eintritt ist frei, Infos gibt's hier Ab 20 Uhr startet das Warm-up zurin der Marina Schörfling am Attersee mit Ö3-DJ Michael Oberhauser. Infos gibt's hier Um 20.30 Uhr istfür den Kinofilmam OK Platz in luftigen Höhen und unter freiem Himmel, Decken und warme Kleidung werden empfohlen. Infos und Tickets gibt's hier . (epe)