Nadja Maleh, Edwyn Collins & Urfahranermarkt

Das erste Herbstwochenende wartet mit dem Urfahranermarkt, einer Kunst-Auktion, Kabarett, Konzerten und Musicals auf.

Ab 18 Uhr gibt es in deram Linzer Hauptplatz 17 einein Zusammenarbeit mit der Leonardo DiCaprio Foundation zugunsten der Rettung des südamerikanischen Regenwaldes. Im Rahmen dieser Charity-Vernissage wird eines der Kunstwerke des tschechischen Malersversteigert. Infos gibt's hier Um 19.30 Uhr kommt das Kultmusicalzur Aufführung in Wels im Alten Schl8hof. Die berührend-bizarre Geschichte um eine fleischfressende Pflanze, die ihrem Besitzer zunächst Ruhm, Erfolg und die große langersehnte Liebe bringt, ihn aber schließlich ins Verderben stößt, begeistert auch nach Jahrzehnten Jung und Alt. Tickets gibt's hier. Um 20 Uhr trittmit ihrem Programm "Hoppala" in der Spinnerei Traun auf. Wieder einmal begibt sich die preisgekrönte Kabarettistin in ihre multiple Welt von schrägen Frauencharakteren. Tickets gibt's hier präsentiert ihrum 20.30 Uhr im Kino Ebensee. Ankathie Koi macht 80er Synthie-Pop und das, als wäre es das normalste der Welt. Infos und Ticketreservierung hier Um 9 Uhr erfolgt der Startschuss für den, dieser dauert 9 Tage lang bis Sonntag, 6.10. Der facettenreiche Urfix, mit seinen Fahrgeschäften und seinem breiten Gastronomie- und Warenangebot, ist bei Jung und Alt gleichermaßen beliebt. Am Eröffnungstag gibt es um 21.30 Uhr ein Großfeuerwerk zu bestaunen. Infos gibt's hier Northern-Soul-Legende, vielen bekannt durch seinen Welthit "A Girl Like You" aus dem Jahr 1995, beehrt uns in Linz mit einem Live-Konzert am 28.9.2019 um 20 Uhr, im Posthof. Collins wird neben Songs aus seinem neuen Album natürlich auch die Klassiker seiner Karriere auf der Setlist haben. Tickets gibt's hier Um 16 Uhr beginnt dasim Schloss Traun. Um ihre Familie zu retten, gibt sich Mulan als Mann aus und wird Soldat der chinesischen Armee. Das Chaos ist perfekt, als sie sich in ihren Hauptmann Chang verliebt – denn schließlich dürfen Männer keine Gefühle zeigen. Oder etwa doch? Infos zu Tickets gibt's hier