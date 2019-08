Chicken Sound, Country und Creature-Kino

Ein paar Sommer-Open-Airs gehen sich noch aus, bevor der Herbst ins Land zieht. Hier eine kleine Auswahl fürs kommende Wochenende.

Um 15 Uhr startet dasam Westernreithof "Big Mill" in Aigen-Schlägl. Für Kinder wird ein Nachmittagsprogramm mit Ponyreiten, Hufeisenwerfen und Kinderschminken ab 16 Uhr organisiert. Zudem sind auch Biker am Reithof willkommen. Für sie gibt es eine Motorradausfahrt ebenfalls um 16 Uhr. Linedance, Whiskey Bar und eine Spansau runden das Programm ab. Ab 20 Uhr gibt es dann noch Live-Musik von Lucky Cowboy. Der Eintritt ist frei. Infos gibt's hier Von Freitag ab 17 Uhr bis Sonntag findet das Festivalin Hitzing, Gemeinde Wilhering, auf dem Bauernhof der Familie Schöllhuber statt und das in einer einzigartigen Location. Heuer gibt es drei Stages. Mit dabei sind unter anderem Afu Ra & Def Ill, Maasnbriada (BumBumKunst & Skero), Chronicall B2B, The Judge Dread Memorial und „Die Bäckersterne". Infos gibt's hier , Tickets hier Um 22 Uhr fällt der Startschuss für denam Flughafen in Hörsching. Die regulären Startplätze sind ausverkauft, aber es gibt noch ein kleines Kontigent für Nachnennungen, und diese sind noch am Freitag, 30. August 2019, von 17.30 bis 21.30 Uhr möglich. Infos gibt's hier Um 21 Uhr beginnt dasim Musiktheater in Linz. Erleben Sie diese intensive musikalische Energie als Zuhörer oder Tänzer. Im Anschluss lädt eine Milonga (Tanzabend) mit DJ Hans Peter Salzer zum Tanzen und Zusehen ein. Infos und Karten gibt's hier Beim Sommerkino am OK-Platz gibt es um 20.15 Uhr ein besonderes Highlight:, ein Horrorfilm-Klassiker aus dem Jahr 1954 in englischer Originalfassung. Bei einer Amazonas-Expedition stoßen Forscher auf den »Gill Man«, einen Kiemenmann, der sich in Kay, die einzige Frau des Teams verliebt. Er tötet zwei Männer, entgeht den Fallen und entführt Kay. Infos und Tickets gibt's hier . (epe)