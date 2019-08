Operette, Open Airs und Ostermayer

Das Wochenende in Oberösterreich wird wieder bunt und abwechslungsreich. Nichts wie rein ins Vergnügen!

Um 17 Uhr startet dasam Stadtplatz in Marchtrenk und dauert noch bis Sonntag an. Es gibt einriesiges Speise- und Getränkeangebot von internationalen Food-Trucks, Live-Musik am Freitag und Samstag, der Zugang ist kostenlos. Infos gibt's hier Um 18 Uhr beginnt das Familienmusicalim Stadttheater Bad Hall. Autorin Birgit Minichmayr – die Liedermacherin, nicht die Burgschauspielerin – hat den alttestamentarischen Stoff rund um die mutige junge Frau Ruth in ein mitreißendes und berührendes Musical für Jung und Alt gegossen. Infos und Tickets gibt's hier Dietritt um 18.30 Uhr im Hof von Schloss Lamberg in Steyr auf. Die Veranstaltung ist Open Air und findet nur bei Schönwetter statt. Der Eintritt ist frei. Infos gibt's hier Um 19 Uhr beginnt eine Benefizveranstaltung zugunsten der Kinderkrebshilfe OÖ:mitin Schörfling im Motor Yacht Club. Der Eintritt ist frei, die Veranstaltung ist Open Air und findet nur bei Schönwetter statt. Infos gibt's hier um 19.30 Uhr im Solar Strandbad in Steinbach am Attersee: Gemeinsam mit einer tollen Band werden Lieder von Ludwig Hirsch neu interpretiert.liegt es besonders am Herzen, diesen großen österreichischen Liedermacher zu würdigen. Infos zum Event und zu Tickets gibt's hier Um 20 Uhr treten dieim Rahmen des WAKS im Arkadenhof in Wels auf. Ihr Stil ist irgendwo zwischen Bluegrass, Irish Folk, Cowboy Junk, Kletzmer und Funk-Pop angesiedelt. Infos zu Band und Tickets gibt's hier Um 21.45 Uhr startet in Linz das weithin sichtbare Feuerwerk passend zu ausgewählter Musik und setzt die. Wer möchte, kann auch an Bord eines Schiffes dabei sein, Infos dazu gibt's hier Von 8 bis 20 Uhr findet derauf der South Hill Ranch in Steyregg statt. Der Reining Day ist ein, auf dem sich Westernreiter ausschließlich in der populären Westerndisziplin Reining messen. Der Eintritt ist frei. Infos gibt's hier Von 19 bis 22 Uhr lädt daszurin die Atterseehalle im Ort Attersee ein. Nach einem Gespräch mit Künstlerinsteht FM4-Legendeam Programm. Der Eintritt ist frei, Infos gibt's hier kommen nach Grieskirchen! Die Grazer haben sich längst einen Namen gemacht und erfreuen uns am Samstag mit einem Live-Konzert. Um 20 Uhr in der Veranstaltungshalle Maglburg, Infos und Tickets gibt's hier Um 20 Uhr istfür Franz Lehársin Bad Ischl im Kongress und TheaterHaus. Das Publikum wird dabei nicht nur von wunderbarer Walzermusik verzaubert, denn Franz Lehár überrascht in diesem Werk auch mit modernen Jazz-Melodien. Karten gibt's hier Um 10 Uhr startet dasim Schlosspark in Schärding. Die heimische Bandsorgt dabei für Rock vom Feinsten. Der Eintritt ist frei. Nur bei Schönwetter. Infos gibt's hier . (epe)