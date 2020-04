Wochenende bringt für NÖ strahlenden Sonnenschein

Auch das letzte Wochenende im April sorgt wieder für prächtiges Wetter in Niederösterreich. Die Pollenbelastung ist dafür allerdings auch hoch.

Es blüht und die Sonne scheint – so lässt sich das Wochenende in Niederösterreich gut beschreiben. Am Samstag wird es zwar windig, aber mehr als ein paar kleine Wolken sieht die Prognose nicht kommen. Die Temperaturen erreichen 16 bis 21 Grad.Ebenso sonnig wird es auch am Sonntag anfangs, erst ab Mittag ziehen dann immer wieder auch Wolken durch. Die Temperaturen können dann auch um das eine oder andere Grad niedriger sein als noch am Sonntag, am frühsommerlichen Aprilwetter ändert das aber wenig.Während die Sonne geradezu zu Spaziergängen einlädt, heißt es vor allem für Birken-Allergiker vorerst noch "stark bleiben", denn die prognostizierte Belastungen ist weiter "hoch". Auch Esche und Platane blühen in weiten Teilen Niederösterreich ordentlich, die Gräser kommen ebenfalls langsam auf.