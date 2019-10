Wochenende in NÖ wird unbeständig

Nebel, Wolken und Sonne – wettertechnisch ist am Wochenende alles dabei. Trostpflaster: Es soll trocken bleiben.

Herbstwetter am Wochenende in NÖ!Am Samstag wacht Herr und Frau Niederösterreicher großteils in einer Nebelsuppe auf, den ganzen Vormittag dürften sich die Schwaden hartnäckig halten, bevor die Wolken am Nachmittag auflockern. Im Bergland wird es freundlich, ab und an ziehen ein paar Wolkenfelder über den Himmel. Frühtemperaturen: 5 bis 10 Grad, Tageshöchstwerte: 12 bis 21 Grad.Und auch der Sonntag beginnt – zumindest in den Niederungen – mit Nebel. Die Felder lösen sich aber im Verlauf des Tages auf, es wird sonnig. In den Bergen weht mitunter lebhafter Südwind. Frühtemperaturen: 5 bis 12 Grad, Tageshöchstwerte: 16 bis 24 Grad.