Lange Nacht der Bühnen, Cari Cari und Impala Ray

"Heute" hat wieder die besten Events für euch: Das Wochenende bietet von Klassik bis Pop für jeden Geschmack das Richtige!

Um 19.30 Uhr istfür Mozarts Operim Musiktheater in Linz. Das Regieteam De Carpentries/Van Hercke siedelt die Geschichte im Jahr 1911 an, einer Zeit des Um- und Aufschwungs. Tickets gibt's hier Um 20 Uhr starten dieihre Travestieshow "Zauberhaft" mit rasanten Choreographien, Kabaretteinlagen und viel Musik im Alten Theater in Steyr. Tickets gibt's hier Um 20 Uhr gastieren die steirischen Singer/Songwriterin der Kürnberghalle in Leonding, feiern dabei 10-jähriges Jubiläum und präsentieren ihr neues Album "Huach zua". Tickets gibt's hier Um 20 Uhr kommenaus Wien in den Posthof in Linz. Angeblich haben sie ihre Band gegründet, um ihre Musik in einem Tarantino-Film unterzubringen – und genauso hört sich ihr Sound auch an! Tickets gibt's hier Um 20 Uhr spielt diein der Spinnerei Traun. Die Band ist bekannt für ihre raffinierten Arrangements, die mitreißenden Rhythmen und die herausragende Stimme von Leadsängerin Carin Cosa. Tickets gibt's hier Am Samstag und am Sonntag, jeweils ab 10 Uhr, findet in der Bruckmühle Pregarten diestatt, mit Popculture, Comics Cosplay und mehr. Tickets können vor Ort erworben werden, Infos gibt's hier und hier Am Samstag istin Linz! Das Programm für junges Publikum beginnt bereits um 14.30 Uhr, die Eröffnung für das erwachsene Publikum erfolgt um 18.30 Uhr. Infos zu Spielstätten, Programm und Tickets gibt's hier Um 20 Uhr spielt die Wiener Soul-Bandaus ihrem neuen Album "Duft der Männer" in der Spinnerei Traun, Tickets gibt's hier Um 20 Uhr gibt der Münchner Weltenbummlerein Konzert im Linzer Posthof. Sein Sound reicht von Blues über Indie-Folk bis hin zu kalifornischem Surfergefühl und hat das Ziel, Freiheit zu vertonen. Tickets gibt's hier Um 20 Uhr gastiert Weltstar, die "British Queen of White Soul", im Posthof in Linz, Tickets gibt's hier Um 16 Uhr beginnt das Kindertheaterstückim Schloss Traun. Für Kinder ab 3 Jahre, Tickets gibt's hier Um 20 Uhr spielen die, das Londoner Trio mit dem düsteren Synthie-Rock-Sound, im Linzer Posthof, Tickets gibt's hier Um 20.30 Uhr liest der Schauspieleraus Werken von, dem gigantischen Vernichter und Zerstörer der nicht enden wollenden menschlichen Tragödie, als Komödie im, Badgasse 7 in der Linzer Altstadt. Lesungen werden ab sofort fixer Bestandteil im Programm im Badcafe sein. Natürlich wird die anschließende Live-Musik am Piano mit spontanen Gesangseinlagen und Begleitung auf der Violine nicht fehlen. Der Eintritt ist frei, Hutgeld für die Künstler wird gesammelt. Wie könnte eine Woche schöner ausklingen?