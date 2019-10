Acoustic Sessions, AVEC und Die Amigos

Der Herbst ist bunt – und das Wochenend-Programm auch: "Heute" hat die besten Tipps für jeden Geschmack!

Um 19.30 Uhr sind, das erfolgreichste Schlager-Duo Europas, im Brucknerhaus in Linz zu Gast. Mit den Liedern der neuen Album-CD "110 Karat" und der gleichnamigen Tour 2019 feiern die Brüder Karl-Heinz und Bernd Ulrich mit ihren Fans die über 100 Gold- und Platinauszeichnungen ihrer Karriere. Tickets gibt's hier Um 19.30 Uhr gibt es einenmit dem bulgarischen Pianistenim Linzer Brucknerhaus. Vesselin Stanev, Meisterschüler von Alexis Weissenberg und Preisträger des Moskauer Tschaikowsky Wettbewerbs, zählt zu den renommiertesten Pianisten seiner Generation und wird an diesem Abend Werke von Schumann und Brahms intonieren. Tickets gibt's hier Um 20.30 Uhr spielt(AUS) ein Blues-Rock-Konzert im Kino Ebensee. Der 28-jährige Gitarrist und Singer/Songwriter gilt als Wunderkind. Mit 23 Jahren wurde ihm als letztem Kunstler uberhaupt die Ehre zuteil, fur sein Idol B.B. King als Support den Abend zu eroffnen. Infos und Tickets gibt's hier Diestartet heute in. Die Eishalle in der Bauernstraße ist aus diesem Anlass heute von 14 bis 16.45 Uhr kostenlos geöffnet, ab 19 Uhr findet dann die erste Eisdisco statt. Infos gibt's hier Um 20 Uhr beginnt diein Ohlsdorf (Bez. Gmunden), bei der die größten Kabarett-Talente Österreichs auftreten. Diesmal sind dabei: Sonja Pikart, BE Quadrat, Jo Strauss und Didi Sommer. Kartenreservierungen per Mail und Telefon gibt's hier Um 20 Uhr startet eineimin Linz, ein Benefizkonzert für die Renovierung und Erhaltung des Mariendoms, mit den St. Florianer Sängerknaben und dem begabten Sänger Alois Mühlbacher. Tickets gibt's hier Um 20 Uhr spieltim Linzer Posthof. Die international erfolgreiche Senkrechtstarterin aus Vöcklabruck präsentiert ihr neues Album "Heaven/Hell", das einige musikalische Überraschungen bietet. Tickets gibt's hier Um 20 Uhr singtLieder aus ihrem Debütalbum "Klee" in der Messehalle Freistadt. Ina Regens große Ausdruckskraft wurzelt in ihrer Muttersprache, dem oberösterreichischen Dialekt. Tickets gibt's hier Um 20.30 Uhr startet die, in Enns, d'Zuckerfabrik. Um 20.30 Uhr gibt es einen Liveact: THE NON EXPERIENCED plays Hendrix, Steppenwolf bis hin zu Pink Floyd und Deep Purple. Ab 22.00 Uhr: Rockdisco Auflegerei – mit Musik der 70er und 80er Jahre. Eintritt sind 5 Euro, Infos gibt's hier Um 21 Uhr beginnt dasim Schloss Zell an der Pram. Heuer gibt der „Balkan" den musikalischen und kulinarischen Rahmen für die Benefizveranstaltung zugunsten benachteiligter Personen. Auf der Hauptbühne wird unter anderem "dunkelbunt" auftreten, die Nebenbühne wird Kult-DJ Scheibosan mit seinem schier unendlichen Repertoire beschallen. Tickets gibt's hier Von 16 bis 18.30 Uhr gibt es wieder diein der Schule des Ungehorsams, Peter-Behrens-Platz 7–9 in Linz. Die Sessions – immer mit Überraschungsgästen – finden an jedem Sonntag bis Weihnachten statt, Eintritt ist freiwillige Spende, Infos gibt's hier