Fernsehkasperl, 8 Frauen & Familientreffen

An diesem Wochenende ist die Auswahl wieder groß: Pop, Kabarett, Theater, Komödien ... "Heute" hat die besten Tipps.

Am Freitag, Samstag und Sonntag kommt dernach Linz und spielt an allen drei Tagen mehrere Vorstellungen vonim Kuddelmuddel. Die Kasperlfamilie feiert das große Theaterfest. Kasperl und Sepperl schmücken den Garten und Großmutti bäckt Gugelhupf für die Gäste. Doch es gibt ein Problem: Im Radio wurde schlechtes Wetter vorausgesagt. Damit die Sonne auch scheint, machen sich Kasperl und Sepperl gemeinsam mit den Kindern auf den Weg ins Märchenland. Sie wollen der Wetterfee einen Besuch abstatten. Doch sie kann beim besten Willen nicht helfen, denn ihr Wetterwerkel wurde gestohlen! Von der Wetterfee beauftragt, machen sich Kasperl und Sepperl auf die Suche nach der Wettermaschine und machen dabei eine erstaunliche Entdeckung! Infos, Termine und Tickets gibt's hier Ab 20 Uhr spielenim Strandgut in der Ottensheimer Straße in Alt-Urfahr in Linz. Bernhard Eder ist einer der bemerkenswertesten, aktivsten und konsequentesten Singer/Songwriter der Generation FM4. Und als solcher ein Fixstern und fast schon ein Veteran der lokalen alternativen Szene – mit einem Wirkungskreis über Österreich hinaus. Auch Peter Piek ist mit neuem Material unterwegs, und darf sich auch über einen ersten Fm4-Hit freuen: "Summer Holiday" war im Sommer 2019 auf Heavy Rotation und somit in unser aller Ohren. Eintritt: Spende an die Künstler. Infos gibt's hier Um 20 Uhr lädtein zumins KiK Kunst im Keller, Ried im Innkreis. Vergessen Sie die Adams-, die Kelly- und die Modern Family. Die Patchwork-Familie, die Familie der Nachtschattengewächse und die Familie Putz vom Lutz erst recht. Denn eines ist klar: Nur die Familie Supancic geht über alles – sogar über Leichen. Tickets gibt's hier Um 20 Uhr gastiertim KuBa in Eferding. Dabei stellt er die Fragen aller Fragen ist: War es das? War das schon alles oder kommt noch was? Sitzen wir am Ende noch im falschen Boot? Und: Gibt's ein Leben vor dem Tod? Boris Bukowski hat mit ungebrochenem künstlerischen Abenteuergeist seiner Diskographie mitein spätes Prunkstück verpasst. Infos zu Tickets gibt's hier Ab 21 Uhr kommen die Bands(can) und(d) ins kv röda in Steyr. Das kanadische Art-Rock-Trio WE ARE THE CITY feiert die Veröffentlichung seines neuen, inzwischen fünften Albums: „RIP" ist im Jänner 2020 erschienen und die Kanadier gehen nun damit auf große Europa-Tour. HOPE ist eine deutsche Band und werden als neues, weirdes Popwunder gefeiert. Tickets gibt's hier Um 19.30 Uhr beginnt das Bühnenstückim Theater Vogelweide in Wels. Ein Mord. Der Schnee liegt meterhoch, man ist von der Außenwelt abgeschnitten. Eine fatale Situation. Panik kommt auf. Ist der Mörder vielleicht noch im Haus? Dazu Misstrauen, Verdächtigungen. Denn eines wird schnell klar: In diesem Fall muss der Mörder eine Mörderin sein! Tickets gibt's hier Ab 19.30 Uhr gibt esim Theater in der Innenstadt, Linz. Es heißt, die Musik verbinde Menschen. Aber Sänger bei einem Gesangswettbewerb sicher nicht! Da herrschen Rivalität, Eifersucht und Psychoterror. Vor allem, wenn besagte Sänger aufgrund unvorhergesehener Umstände in einem zum Hotel umfunktionierten Bordell einquartiert werden – „Personal" und Kundschaft inklusive. Wenn dann auch noch Politik und Steuerfahndung in Aktion treten, ist das Chaos perfekt! „Sänger, Sex und Schokostangerl" – trotz allem oder vielleicht auch gerade deswegen eine Boulevardkomödie erster Güte! Zur Karteninfo geht's hier Um 15 Uhr wird das Kindertheaterstückim Pfarrheim Ottensheim aufgeführt. Eines Tages treibt es Pumuckl zu weit und die Freundschaft mit Meister Eder wird auf eine harte Probe gestellt ... Zur Ticketreservierung geht's hier Um 19 Uhr heißt esim Pfarrzentrum Treffling. Lieder aus eigenem Anbau, 2019 frisch gedüngt. Gespielt und gesungen von David Wagner. Eintritt freie Spende, Infos gibt's hier