Josh, Heino und jede Menge Tattoo-Freaks

Das Wochenende in OÖ wird wieder bunt. Neben Amadeus-Gewinner Josh, wartet das Abschiedskonzert von Heino. Wild wird's ab Samstag, bei der Wild Style Tattoo Messe in Linz.

Um 20 Uhr spieltim Stadttheater Gmunden, als Support-Act hat erdabei. Josh.s Programm ist gleichzeitig sein Debutalbum "Von Mädchen und Farben". Tickets gibt's hier Um 20 Uhr sindim Linzer Posthof zu Gast. Drei Linzer Grazien in Nylonstrümpfen wandeln stilecht auf den Spuren der legendären Andrew Sisters. Mit ihrer aufsehenerregenden Combo lässt das Dreimäderlhaus die 40er Jahre in neuen Kleidern wiederauferstehen. Tickets gibt's hier Um 20 Uhr trittmit ihrem Programm "Alles fürn Hugo" im Linzer Posthof auf. Straßer blickt an diesem Liederabend 120 Minuten lang als Cissy Kraner auf ihr bewegtes Leben zurück – die Lebensgeschichte einer starken Frau, die trotz schwieriger Zeiten nie ihren Humor verlor. Tickets gibt's hier Um 20.30 Uhr gibt es das Livedebut vonmit dem Programm "Bis ans Ende dieser Welt" im Strandgut in Alturfahr in Linz. Mit Gitarre, Loopstation, Keyboard, Saxophon und Melodika macht sich das Duo Herrbart & Fraulicht an das Thema Liebe, aber auch Sozialkritisches heran. Eintritt ist freie Spende für die Künstler, Infos gibt's hier Samstag (12 bis 24 Uhr) und Sonntag (12 bis 20 Uhr) findet diein der Linzer Tabakfabrik statt. Tickets gibt's an den Tageskassen und im Vorverkauf bei Ö-Ticket . Es warten dutzende Weltklasse Tätowierer, Shows und sensationelle Stargäste und Guinness Weltrekordhalter. Mit dabei ist auch der meisttätowierteste Mensch der Welt – Lucky Diamond Rich. Seine Haut ist zu 100 Prozent tätowiert. Er ist nicht nur ein begnadeter Showact, sondern auch ein Top-Tätowierer. Von im kann man sich auf der Messe auch tätowieren lassen.Hier ein kleiner Vorgeschmack auf die Wildstyle 2019:Um 19.30 Uhr gibt'sim Stadtsaal Vöcklabruck zu hören. Songs aus den Fakultäten Swamp- und Balkan-Pop, Canzone, Rock, Jazz, Funk, Liedermacherei und südburgenländischer Folklore werden von den Gesangs- und Instrumentalvirtuosen neu interpretiert. Infos und Tickets gibt's hier Um 20 Uhr spieltin der Stadthalle Wels sein Programm "Solo". In gewohnter Manier hält er einem kontrollsüchtigen Staat den Spiegel vor, zeigt dessen Unmenschlichkeit und entlarvt seine Tricks und Lügen. Tickets gibt's hier Um 20 Uhr startetsein großesin der TipsArena Linz. Nach über 60 Jahren Bühnenerfahrung, einer ausverkauften Abschiedstournee und im Alter von 80 Jahren sagt er seinen Fans "… und Tschüss". Tickets gibt's hier Um 15 Uhr wirdim Theater Maestro in Linz aufgeführt. Um dem langweiligen Alltag zu entfliehen, reißt Alice aus und gelangt ins wundersame Wunderland. Für Kinder und Junggebliebene ab 5 Jahren, zu Infos und Ticketservice geht's hier Um 19.30 Uhr geht die Konzertseriein die neue Saison. Bereits seit ein paar Jahren wird während der Wintermonate das Linzer Traditionshaus Café Traxlmayr regelmäßig zur Jazzbühne. An diesem Abend tretenauf mit ihrem Programm, in dem eine faszinierende Balance zwischen dem eleganten Erbe syrischer Lieder und Jazz gesponnen wird. Infos und Karten gibt's hier