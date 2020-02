Kabarett, Konzerte, Kasperl und Kilo-Sale

Der Frühling kommt bald – da lässt es sich am Wochenende bei diversen Events voll Vorfreude feiern! "Heute" hat die besten Tipps für Jung und Alt.

Um 19.30 Uhr präsentieren dieeinin den Minoriten Wels. Ein Repertoire-Abend, der immer anders kommt, als man denkt, aber in seinen Teilen überhaupt nichts Neues ist. Einfach das "Beste" aus allen aktuellen Programmen der Kernölamazonen. Tickets gibt's hier Um 19.30 Uhr trittmit ihrem Programmim Alten Theater Steyr auf. Die junge Bayerin und studierte Grundschullehrerin ist auf Tour mit ihrem neuen Soloprogramm „Fingerspitzenlösung". Nachdem sie im Oktober den Bayrischen Kabarettpreis in der Rubrik „Senkrechtstarter" gewonnen hat, kommt sie nun auch nach Österreich! Tickets gibt's hier Um 20 Uhr zeigtin der Spinnerei Traun. Der junge und noch jünger aussehende Niederösterreicher besticht in seinem Erstlingswerk weder durch energiegeladene Bühnenpräsenz noch durch das Verbreiten leichtfüßiger Freude. Tickets gibt's hier Um 20 Uhr gestaltendas Programmim ABC Ansfelden. Adele Neuhauser kehrt in Begleitung des Trios „Edi Nulz" zurück zu ihren griechischen Wurzeln. Sie liest aus Kultautor Stephen Frys „MYTHOS. Was uns die Götter heute sagen" die äußerst humorvollen, neu adaptierten Sagen der Antike. Die Musik von "Edi Nulz" passt wunderbar zu Stephen Frys grandiosen und umwerfend komischen Erzählungen. Tickets gibt's hier Um 21 Uhr gastiert(USA) im kv röda in Steyr. Nach zwölf Jahren auf Tour mit seiner Band und acht Alben packt Bob Wayne seine Gitarre und geht für ein Jahr, also 365 Tage in einem Stück, Solo auf Tour! „Bob wird also versuchen, den Weltrekord für die meisten Shows in einem Tourzyklus zu brechen! Tickets gibt's hier Von 11 bis 18 Uhr gibt es wieder denin der Tabakfabrik Linz. Gemeinsam mitfindet das erste Vintage Kilo Sale Festival statt! Das bedeutet, dass ihr nur einmal Eintritt zahlt, aber auf beide Events gehen könnt. VinoKilo Vintage Sale ist am 29.02. in der Tabakfabrik, BeThrifty ist am 29.02. & am 01.03. in der TipsArena. Es gibt Vintage Kleidung für 40€/kg, Markenkleidung aus den 60er–90er Jahren und eine riesige Auswahl an Größen und Stilrichtungen. Eintritt 3 Euro. Infos gibt's hier Um 19.30 Uhr ist Premiere für das Ballettim Musiktheater Linz. Die berühmte Coming-of-Age-Geschichte aus der Perspektive einer jungen Frau, die inspiriert von Vorbild und Liebe ihrer verstorbenen Mutter jedes Hindernis auf dem Weg zur Erfüllung ihres Lebenstraums zu überwinden weiß, ist ein hoffnungsvoller Stoff aus dunkler Epoche und ein Vergnügen für die ganze Familie. Tickets gibt's hier Um 19.30 Uhr kommtmit seinerin den Stadtsaal Vöcklabruck. Dieser Abend sieht sich als eine Art Zeitreise in die 50er- und 60er-Jahre, als die Zukunft ausschließlich gut war und die Vergangenheit in Schwarzweiß ... Schlagertherapie eben – oder doch Therapie vom Schlager? Ein Abend fürs Gemüt! Tickets gibt's hier Ab 20 Uhr heißt esmitim O2 Rossstall in Lambach. Die drei Musiker sorgen für außergewöhnliche Momente. „Bitte Luft holen", heißt es für das Publikum mit einer Vielzahl energiegeladener Songs, welche mit spannender Melodik, Vitalität und prickelnder Frische überraschen. Infos und Tickets gibt's hier Von 10.30 bis 18 Uhr findet derin der TipsArena Linz statt. Es gibt Vintage Kleidung für 40€/kg, Markenkleidung aus den 60er–90er Jahren und eine riesige Auswahl an Größen und Stilrichtungen. Eintritt 3 Euro. Infos gibt's hier Um 15 Uhr beginnt dasmit dem Stückim Kuddelmuddel Linz. Wulliwu, der rosarote Teddybär, hat sich schon immer einen grünen Freund gewünscht und der grüne Drache Basti einen rosaroten. Die neue Zeitung „Drachenpost" macht's möglich, da findet man bunte Drachen und Teddys aus aller Welt. Doch irgendjemand möchte sich da einmischen und mit der Drachenpost geschehen ganz merkwürdige Dinge. Ob Kasperl und Seppy diesem „Geheimnis" auf die Spur kommen? Zur Ticketreservierung geht's hier Um 15 Uhr startet dasim Theater Maestro in Linz. Seit Jahrzehnten begeistert das Werk von Rudyard Kipling über die Geschichte des Menschenjungen Mogli, der als Wolfskind im Dschungel aufwächst, kleine und große Märchenfans. Heiße Trommelrhythmen, einprägsame Melodien und kluge Texte verschmelzen zu einem musikalischen Feuerwerk, das das märchenhafte Musicalabenteuer zu einem ganz speziellen Erlebnis macht! Besonderer Wert wird dabei auf anspruchsvolle Musik gelegt, die nicht nur Kinder, sondern auch Erwachsene in den Bann zieht. Zur Kartenreservierung geht's hier Um 15 Uhr beginnt Ruth Humers & Christoph Bochdanskysim AKKU Steyr. Man weiß nicht, wo sie herkommen. Man weiß nicht, wo sie hingehen. So streifen die Herren Tipps und Tricks durch die Lande, vergnügen sich am Leben und berichten von ihrem großen Vorbild, dem gestiefelten Kater. Er, der gestiefelte Kater, hat nämlich so manchen Trick auf Lager, mit dem man es weit bringen kann im Leben. Wo aber die Ehrlichkeit bleibt bei so viel Trickserei, das wissen Tipps und Tricks auch nicht so recht. Für Kinder ab 4 und Erwachsene bis 105. Infos und Tickets gibt's hier