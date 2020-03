Kabarett, Kung Fu und Konzerte

An diesem Wochenende gibt es viel zu lachen, viel zu staunen und viel zu hören. "Heute" hat die besten Tipps.

Um 20 Uhr kommenmit ihrem neuen Albumin den Linzer Posthof. Christoph & Lollo wenden sich immer direkt an den Intellekt ihrer Hörerschaft, manchmal klug und ernst, dann eher spöttisch und ein bisserl blöd, aber immer mit Blick auf das eine Ziel: die Wirklichkeit durch Überzeichnung kenntlich zu machen. Darum haben sie ihr neues Album auch "Mitten ins Hirn" genannt. Tickets gibt's hier Um 20 Uhr gastieren dieim Stadttheater Steyr. Im Rahmen ihres 25- jährigen Jubiläums präsentieren sich die besten Mönche und Meister aus Chinas Klöstern! Show-Produzent Herbert Fechter, der seit 25 Jahren die original Meister, Schüler und Mönche aus Shaolin mit ihren unglaublichen Körperübungen auf der ganzen Welt zeigt, hat die spektakuläre Jubiläumsshow zusammengestellt. Die Show führt in die geheimnisvolle Welt der Shaolin Mönche und des Zen-Buddhismus. Sie erzählt die Geschichte des Tempels, zeigt in eindrucksvollen Bildern, gedreht am heiligen Berg Song Shan und am Original Tempel, das Training der Mönche und folgt den Spuren des Zen-Gründers Boddhidharma. Tickets gibt's hier Um 20 Uhr kommenim Rahmen ihrerin die Spinnerei Traun. Die österreichische Band spielt vor allem Irish-Speed-Folk-Rock, darunter viele Eigenkompositionen, aber auch neu arrangierte traditionelle irische Songs. Tickets gibt's hier Um 20 Uhr findet einim ABC Ansfelden statt. An diesem Abend stehen drei Frauen auf die Bühne, die so noch nie gemeinsam gespielt haben. Da wäre einmal die allseits bekannte, flankiert von den beiden jungen Talentenund, die gerade eben den österreichischen Kabarettpreis erhalten hat. Alle drei sind starke Frauen, die in der männerdominierten Kabarettszene ihre Frau stellen, weil sie nicht nur selbstbewusst, sondern auch unterhaltsam und lustig sind. Tickets gibt's hier Um 20 Uhr gastiert Kabarettistmit seinem Programmim Musikhaus Walding. Zwei Freunde wollen von Engelbrechts im Waldviertel nach Dakar fahren – auf Motorrädern. Doch die fast 15.000 km vom Waldviertel bis nach Dakar sind schon ein sehr weiter Weg ... Tickets gibt's hier Um 20 Uhr zeigtseinem Publikumim Veranstaltungszentrum Braunau. Vor einiger Zeit infizierte er sich mit tiefschwarzem Humor, laut dem Tierarzt seines inneren Schweinehundes gilt er als unheilbar. Seitdem macht er sich über all das lustig, was eigentlich nicht lustig ist – vor allem über sich selbst. Tickets gibt's hier Ab 21 Uhr spielenkv röda in Steyr. Die beiden Künstler aus Wien garantieren einen poetischen Abend.feiert sein 10. Album und sein 10-jähriges Jubiläum als Musiker.präsentiert ihr 2. Album, das sie selbst dem Genre "Zaubermusik" zuordnet. Tickets gibt's hier Um 20 Uhr gastiertmit dem Programm "Mein Prinzip heißt Einmischung!" im ABC Ansfelden. Maria Hofstätter liest Auszüge aus einigen von Johanna Dohnals Reden, welche die Vielfalt ihrer Arbeit aufzeigen und nach wie vor brennend aktuell sind. Tickets gibt's hier Um 20 Uhr serviertdem Publikumin der Bezirkssporthalle Schärding. In einem "Best of" zeigt Thomas Stipsits einmal mehr seine Wandlungsfähigkeit: Klassisch österreichische Charaktere werden durch Überzeichnung liebevoll und augenzwinkernd „aufgeblattelt". Neben all dem bleibt Stipsits natürlich noch genügend Platz, um sich über Politik und Gesellschaft lustig zu machen, in verrückten Liedern seine Stimmenimitationen zu präsentieren und mit dem Publikum spontan zu scherzen. Tickets gibt's hier Um 20 Uhr präsentierenAdalbert Stiftersim Stadtsaal Vöcklabruck. Philipp Hochmair liest aus Adalbert Stifters Werk. Die Österreichischen Salonisten spielen Musik von Anton Bruckner in Bearbeitungen von Evelyn Klaunzer. Tickets gibt's hier Ab 17 Uhr heißt esim Brucknerhaus in Linz. Ein Konzert, in dem Schlagwerker in einen Dialog mit der Orgel treten, verspricht heiße Rhythmen und groovige Perkussionsklänge.gebenan der Orgel rhythmischen Rückenwind, womit ein spannungs- und energiegeladenes Rhythmusfeuerwerk garantiert ist. Tickets gibt's hier Um 20 Uhr spielenein Konzert im Posthof in Linz. Mit der Erkenntnis, dass der Süden nach wie vor ein Thema ist, das die Menschen bewegt, kehrt das außergewöhnliche bayrisch-italienische Singer-Songwriter-Trio auf die Bühne zurück. Tickets gibt's hier