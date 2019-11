Wohnhaus in Neunkirchen brannte: Polizei ermittelt

In der Nacht auf Dienstag brannte es im Stadtgebiet von Neunkirchen. Die Feuerwehr konnte löschen, das betroffene Wohnhaus ist unbewohnbar.

Gegen 22:15 Uhr wurde die Stadtfeuerwehr Neunkirchen am späten Montagabend zu einem Brandeinsatz in Neunkirchen gerufen. In einem Wohnhaus kam es zu einem Zimmerbrand. Die Besitzerin schaffte es selbst ins Freie, blieb unverletzt.Zwei Atemschutztrupps wurden ins Gebäude geschickt. Aufgrund der enormen Hitzeentwicklung zersprangen Scheiben, vor den eigentlichen Löscharbeiten musste der Brandraum deshalb zuerst gekühlt werden. Auch der dichte Rauch musste erst mittels Druckbelüfter aus dem Gebäude gebracht werden.Bei den eigentlichen Löscharbeiten stellte sich dann rasch Erfolg ein. Die zahlreichen Glutnester wurden mittels Wärmebildkamera aufgespürt und gezielt bekämpft. Das Brandgut wurde ins Freie gebracht und ebenfalls vollständig abgelöscht. Aufgrund der starken Rauchentwicklung und der Rußbildung, ist das Haus bis auf weiteres unbewohnbar.Unmittelbar nach den Löscharbeiten nahm der Brandermittler der Polizei die Arbeit vor Ort auf. Die Brandursache ist noch unbekannt. Neben der Feuerwehr Neunkirchen Stadt, welche mit sein Fahrzeugen und 24 Mitgliedern im Einsatz stand, waren auch ein Rettungswagen des ASBÖ, der Rotkreuz-Bezirkseinsatzleiter, zwei Streifen der Polizei und ein Brandermittler der Polizei im Einsatz.