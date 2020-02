Großeinsatz in Favoriten – Brand im Dachgeschoß

Der Wohnungsinhaber konnte sich noch selbst nach draußen retten, die Feuerwehr bekämpfte die Flammen mit Hilfe einer Drehleiter und unter Atemschutz.

Wohnungsbrand in der Puchsbaumgasse

In einem Haus in der Puchsbaumgasse ist am Sonntag gegen 19 Uhr aus zunächst unbekannter Ursache ein Brand ausgebrochen. Betroffen war eine Wohnung im obersten Stockwerk, der Bewohner konnte sich ins Freie retten.Die Wiener Berufsfeuerwehr rückte mit sieben Fahrzeugen und 33 Einsatzkräften an. Sie bekämpfte die Flammen mit Hilfe einer Drehleiter und Atemschutz; dem Löschwasser wurde zur besseren Wirkung ein Schaummittel beigemengt.Noch vor 22 Uhr wurde "Brand aus!" gegeben, ein Übergreifen des Feuers auf weitere Gebäudeteile konnte verhindert werden. im Anschluss fanden weitere Untersuchungen über die Brandursache statt und das Haus wurde mit Hochleistungslüftern entraucht.