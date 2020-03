Elton John bis Billie Eilish: XXL-Wohnzimmerkonzert

Elton John moderierte von seiner Küche aus Wohnzimmerkonzert der Extra-Klasse: Von Lady Gaga bis Billie Eilish spielten Stars aus der Quarantäne.

Elton John klaute seine Sohn das Klavier

Mariah: Mini-Ventilator statt Windmaschine

Am Sonntag hätte iHeartRadio seine Awards-Show gehabt. Wegen des Coronavirus konnte die natürlich nicht stattfinden. Stattdessen wurde der Abend zum "Living Room Concert for America". Dabei war ein Line-up der größten Stars.Elton John hostete das Event. Die Helden dieser Tage tragen keine Capes, lobte er Ärzte, Krankenschwestern und Co. Er hätte so gern einen Song gespielt, eröffnete er die Sendung, die auf Fox ausgestrahlt wurde. Allerdings: Der Star ist im einzigen seiner Häuser in Quarantäne, das kein Klavier hat. Vor dem Ende setzte er sich allerdings doch noch an ein Keyboard. Es gehört einem seiner kleinen Söhne. Der Sänger spielte einige Zeilen von "Don't Let the Sun Go Down On Me" in seiner Küche, im Hintergrund die Herd und Abzugshaube. "Wenn das alles vorbei ist, werde ich wieder für euch spielen", versprach der Brite.Die Zuhörer bekamen trotzdem viel zu hören. Alicia Keys spielte "Underdog" für die Einsatzkräfte, Lady Gaga sprach allen, die bereits geliebte Personen verloren haben, ihr Mitleid aus.Mariah Carey übertraf sich selbst: Wie es sich für eine Diva gehört, will sie nicht ohne Windmaschine auf der Bühne stehen. Sie stellte sich einen kleinen Ventilator auf, damit ihr der Wind wenigstens die Haarspitzen verblies und schmetterte "Always Be My Baby" hinaus.Camila Cabello und Shawn Mendes nutzten die Chance, auch beim Wohnzimmerkonzert zu flirten. Und Billie Eilish? Die saß mit fader Miene auf ihrer Couch und gab "Bad Guy" zum Besten.Ebenfalls mit dabei: Die Backstreet Boys, Dave Grohl von den Foo Fighters, und Billie Joe Armstrong von Green Day. Tim McGraw sang vom Sprungbrett seines Swimmingpools aus, Sam Smith und Demi Lovato waren ebenfalls dabei, wie die "Los Angeles Times" berichtet.