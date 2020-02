14.11.2019 15:16 Radfahrer (53) geriet bei Kollision unter Lkw – tot

In Wolfurt ist es am Mittwoch zu einem tragischen Verkehrsunfall gekommen. Ein Radfahrer stieß mit einem Lkw zusammen und wurde so schwer verletzt, dass er wenig später verstarb.